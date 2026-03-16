16 de marzo de 2026 - 18:16

Tras revolucionar el Lollapalooza, Soledad llega a Mendoza: así será su show

La cantante de folklore Soledad Pastorutti fue uno de los puntos más altos del festival realizado en el Hipódromo de San Isidro. Su próxima parada en el tour será en Maipú

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Por Redacción

La popular cantante de folklore Soledad Pastorutti protagonizó uno de los momentos más esperados e históricos del Lollapalooza 2026 al llevar el género a uno de los escenarios más convocantes del país y, este fin de semana, se presentará en Mendoza.

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La artista nacida en Arequito irrumpió con fuerza ante una multitud que la recibió con una ovación impactante. Con tres décadas de trayectoria desde su recordada aparición en Cosquín, la cantante volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las voces más representativas de la música argentina.

El espectáculo, cargado de identidad y emoción, combinó canciones clásicas con una puesta en escena a la altura del festival y fue acompañado por miles de personas que se congregaron para acompañar a la cantante en esta experiencia.

Soledad se presenta en Mendoza: cómo comprar las entradas

Y ese show llegará este fin de semana a Mendoza. Es que el cronograma de su tour la llevará al Festival del Malbec y el Olivo, en Maipú, en donde desplegará todo su repertorio de hits.

La cuarta edición del evento se realizará en el Parque Metropolitano Sur y el sábado 21 de marzo será el turno de La Sole.

El Festival también reunirá degustaciones, propuestas gastronómicas y experiencias enogastronómicas, mientras recorren los distintos espacios de bodegas y olivícolas que forman parte del corazón productivo de Maipú.

Podés adquirir tus tickets para el show de Soledad Pastorutti en este link: https://www.entradaweb.com.ar/evento/52ac2f3c/step/1

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