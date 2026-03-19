Habló la hermana de María Becerra: el vacío que le hicieron "Los del Espacio" a La Nena de Argentina

Ailín Becerra habló con Martín Cirio y brindó detalles sobre lo ocurrido en la previa de la presentación de su hermana en el estadio de River Plate.

La tensión dentro de la escena urbana sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la palabra de la hermana de María Becerra. En medio de las versiones que rodean el vínculo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, Ailín Becerra aportó su mirada sobre un conflicto que, habría tenido un punto de quiebre durante un show clave.

El vacío y un llamado que María Becerra recibió en la previa de su primer River Las declaraciones surgieron en una charla con el streamer Martín Cirio, donde Ailín brindó detalles sobre lo ocurrido en la previa de la presentación de su hermana en el estadio de River Plate. Ese evento marcó un momento importante en la carrera de la artista y, según su entorno, también dejó al descubierto una interna dentro del colectivo conocido como “Los del Espacio”.

“Lo que yo sé es que la echaron del grupo de Los del Espacio”, expresó Ailín al recordar aquel episodio. Luego describió el contexto en el que ocurrió esa situación. “Ella estaba por salir a hacer la prueba de sonido, la echaron del grupo y uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles”, afirmó..

Embed Martin Cirio en su stream llamó a Ailin Becerra (hermana de Maria Becerra) y le preguntó sobre el River Gate y ella contó:



A: ‘Uno de los integrantes la llama y le empieza a decir d todo, pero d todo mal eh’

M: ‘Ese integrante empieza con L?’

A: ‘Puede ser…’



ENTRA LIT KILLAH pic.twitter.com/84akFOyJ32 — desgraciada (@fandunareina) March 19, 2026 El impacto de ese momento, según su relato, fue inmediato. “Mi hermana no podía salir a hacer la prueba de sonido porque tenía un nudo en la garganta. Le agarró una bronca...”, contó sobre la reacción de la cantante en un instante clave de la jornada.

Los del Espacio se distanciaron de María Becerra Ailín también remarcó que ese episodio marcó un antes y un después en el vínculo entre los integrantes del grupo. “Fue como un quiebre porque hasta ese entonces, no sé si estaba todo bien o no, pero ellos tenían un grupo, hablaban y eran amigos. Y de la nada, sabiendo que ella tenía el River, horas antes de la última prueba de sonido, la eliminaron del grupo y uno de los integrantes la llamó y le dijo de todo”, sostuvo.