19 de marzo de 2026 - 16:09

Habló la hermana de María Becerra: el vacío que le hicieron "Los del Espacio" a La Nena de Argentina

Ailín Becerra habló con Martín Cirio y brindó detalles sobre lo ocurrido en la previa de la presentación de su hermana en el estadio de River Plate.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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El vacío y un llamado que María Becerra recibió en la previa de su primer River

Las declaraciones surgieron en una charla con el streamer Martín Cirio, donde Ailín brindó detalles sobre lo ocurrido en la previa de la presentación de su hermana en el estadio de River Plate. Ese evento marcó un momento importante en la carrera de la artista y, según su entorno, también dejó al descubierto una interna dentro del colectivo conocido como “Los del Espacio”.

Lo que yo sé es que la echaron del grupo de Los del Espacio”, expresó Ailín al recordar aquel episodio. Luego describió el contexto en el que ocurrió esa situación. “Ella estaba por salir a hacer la prueba de sonido, la echaron del grupo y uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles”, afirmó..

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El impacto de ese momento, según su relato, fue inmediato. “Mi hermana no podía salir a hacer la prueba de sonido porque tenía un nudo en la garganta. Le agarró una bronca...”, contó sobre la reacción de la cantante en un instante clave de la jornada.

Los del Espacio se distanciaron de María Becerra

Ailín también remarcó que ese episodio marcó un antes y un después en el vínculo entre los integrantes del grupo. “Fue como un quiebre porque hasta ese entonces, no sé si estaba todo bien o no, pero ellos tenían un grupo, hablaban y eran amigos. Y de la nada, sabiendo que ella tenía el River, horas antes de la última prueba de sonido, la eliminaron del grupo y uno de los integrantes la llamó y le dijo de todo”, sostuvo.

En paralelo, la panelista Yanina Latorre aportó otra versión sobre el conflicto. “Emilia Mernes empezó a gestionar y hacer todo lo posible para que ese River se caiga. No lo logró, pero empezó a amenazar a los bailarines”, dijo en el programa SQP.

Los del Espacio
Los del Espacio llevan tiempo separados y María Becerra podría haber motivado el fin del grupo.

Los del Espacio llevan tiempo separados y María Becerra podría haber motivado el fin del grupo.

El grupo “Los del Espacio” estaba integrado por artistas como Duki, Lit Killah, Tiago PZK, FMK, Rusherking y Big One, además de las figuras involucradas en la polémica.

Aunque evitaron dar nombres concretos sobre el origen del conflicto, las declaraciones volvieron a instalar la discusión sobre las relaciones internas dentro de uno de los colectivos más influyentes de la música urbana argentina.

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