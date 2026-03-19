19 de marzo de 2026 - 09:41

Ni Tini ni Lali: sorpresa por la artista argentina que eligió Shakira para su selecto grupo en Miami

Una cantante de la escena urbana nacional apareció en una foto con La Loba y despertó rumores de nueva colaboración.

Ni Tini, ni Lali: quién es la cantante argentina que estuvo con Shakira en Miami.

Ni Tini, ni Lali: quién es la cantante argentina que estuvo con Shakira en Miami.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La reunión de La Loba con famosas en Miami

Las famosas que tuvieron la posibilidad de compartir unas horas con “La Loba” estuvieron encabezadas por la modelo paraguaya Nadia Ferreira, la cantante dominicana Natti Natasha y la influencer venezolana Lele Pons.

A ellas se sumaron también las artistas venezolanas Elena Rose y Zhamira Zambrano. Pero en una foto que se filtró de la reunión se vio, en un rincón y casi desapercibida, una cabellera roja que llamó la atención: se trata de La Joaqui.

Nadia Ferreira, Natti Natasha, Lele Pons, Elena Rose, Zhamira Zambrano y La Joaqui con Shakira en Miami.
Nadia Ferreira, Natti Natasha, Lele Pons, Elena Rose, Zhamira Zambrano y La Joaqui con Shakira en Miami.

Nadia Ferreira, Natti Natasha, Lele Pons, Elena Rose, Zhamira Zambrano y La Joaqui con Shakira en Miami.

En un video compartido por Elena Rose se observa cómo interactúa con Shakira, quien muestra un bolso rosa con la inscripción de la marca “Ísima” en rojo. Ambas comparten tips y cremas capilares para rulos, cabellos teñidos y lacios.

Sin embargo, no se trataría de una colaboración musical, sino de un encuentro vinculado a la promoción de la marca de cuidado capilar que la artista de Barranquilla lanzó en 2025.

Embed - Shakira, Lele Pons, Natti Natasha, Elena Rose, La Joaqui, Nadia Ferreira y Zhamira juntas en Miami. Nuestra reina aprovechó de hacerle un regalo #Isima a Elena, de seguro lo disfrutará al máximo! Se ven espectaculares ¿no lo creen? #Shakira #ShakiraChile20Años #Friends #AmazingTime
@shakirachilefc

Shakira, Lele Pons, Natti Natasha, Elena Rose, La Joaqui, Nadia Ferreira y Zhamira juntas en Miami. Nuestra reina aprovechó de hacerle un regalo #Isima a Elena, de seguro lo disfrutará al máximo! Se ven espectaculares ¿no lo creen? #Shakira #ShakiraChile20Años #Friends #AmazingTime

sonido original - Shakira CHlLE

Si bien la trapera argentina aún no publicó contenido junto a la creadora de Ísima, se espera que en los próximos días comparta material en redes sociales. La aparición alimentó además las especulaciones sobre una posible colaboración musical a futuro. ¿Se vendrá un tema con "La Loba"?

Ísima: la marca capilar de Shakira

"Ísima" la marca de cuidado capilar de Shakira.

"Ísima" la marca de cuidado capilar de Shakira.

A casi un año de su lanzamiento, en junio de 2025, Ísima incluye ocho productos que abarcan desde shampoo y acondicionador hasta tratamientos y styling, pensados para cubrir una rutina completa de cuidado capilar.

La marca logró instalarse en el mercado y fue incluida en la lista NB100 de NewBeauty, que destaca a marcas con impacto en el sector. La propuesta combina referencias a la identidad latina con desarrollo científico y apunta al cuidado integral del cabello, desde el cuero cabelludo hasta la fibra capilar. En sus primeros meses, la marca también se posicionó entre las más vendidas en Ulta Beauty en Estados Unidos.

"Ísima" la marca de cuidado capilar de Shakira.

"Ísima" la marca de cuidado capilar de Shakira.

Además de su desempeño comercial, Ísima sumó reconocimientos internacionales y proyecta su expansión a mercados como Reino Unido, Chile, Colombia y Perú. La nueva colaboración con La Joaqui también deja la puerta abierta a que la marca arribe a suelo argentino.

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