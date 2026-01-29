Shakira rompió el récord histórico de recaudación en giras de música latina

Shakira volvió a marcar un hito en su carrera y en la historia de la música latina al convertirse en la artista con la gira de mayor recaudación del género, según confirmó Billboard. Su "Las Mujeres Ya No Lloran Tour" alcanzó ingresos por 421,6 millones de dólares, superando el récord anterior y estableciendo una nueva marca histórica.
La gira convocó a más de 3,3 millones de personas, que colmaron 82 estadios en distintos países. Con esos números, la artista colombiana dejó atrás el récord previo, que se ubicaba en 409,5 millones de dólares, y reafirmó su vigencia tras tres décadas de trayectoria.
Tras conocerse el reconocimiento, Shakira expresó su agradecimiento a sus seguidores alrededor del mundo y destacó el crecimiento de la industria musical en los últimos años. “Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España”, señaló la cantante.
La artista también reflexionó sobre el recorrido personal y profesional que la llevó hasta este logro. “Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer”, afirmó, y subrayó que todo fue posible gracias a la “lealtad y la pasión” de sus fanáticos.
El impacto del tour también fue reconocido por la industria: Las Mujeres Ya No Lloran Tour recibió una nominación al Latin Tour of the Year por parte de Pollstar, uno de los premios más importantes del circuito internacional de conciertos.
Entre los hitos de la gira se destaca la serie récord de 12 presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la mayor cantidad de fechas consecutivas realizadas por un artista en ese recinto. Cada noche reunió a unas 65.000 personas, lo que llevó a vender 780.000 entradas solo en esa ciudad.
Debido a la demanda excepcional, se anunció un concierto número 13, que será el último en ese estadio y se realizará el 27 de febrero. La gira también tuvo un cierre destacado en la Argentina, donde Shakira volvió a demostrar su poder de convocatoria y conexión con el público.