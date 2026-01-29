Shakira rompió el récord histórico de recaudación en giras de música latina

La gira "Las Mujeres Ya No Lloran Tour" recaudó 421,6 millones de dólares y convocó a más de 3,3 millones de espectadores.

Shakira volvió a marcar un hito en su carrera y en la historia de la música latina al convertirse en la artista con la gira de mayor recaudación del género, según confirmó Billboard. Su "Las Mujeres Ya No Lloran Tour" alcanzó ingresos por 421,6 millones de dólares, superando el récord anterior y estableciendo una nueva marca histórica.

La gira convocó a más de 3,3 millones de personas, que colmaron 82 estadios en distintos países. Con esos números, la artista colombiana dejó atrás el récord previo, que se ubicaba en 409,5 millones de dólares, y reafirmó su vigencia tras tres décadas de trayectoria.

Shakira en Argentina con su tour "Las mujeres ya no lloran" Shakira en Argentina con su tour "Las mujeres ya no lloran". (archivo) Fénix Tras conocerse el reconocimiento, Shakira expresó su agradecimiento a sus seguidores alrededor del mundo y destacó el crecimiento de la industria musical en los últimos años. “Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España”, señaló la cantante.

La artista también reflexionó sobre el recorrido personal y profesional que la llevó hasta este logro. “Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer”, afirmó, y subrayó que todo fue posible gracias a la “lealtad y la pasión” de sus fanáticos.

Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour. (archivo) El impacto del tour también fue reconocido por la industria: Las Mujeres Ya No Lloran Tour recibió una nominación al Latin Tour of the Year por parte de Pollstar, uno de los premios más importantes del circuito internacional de conciertos.