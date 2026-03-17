Visita sorpresa: la presencia de la actriz Reese Witherspoon en un restaurante porteño se volvió viral

La actriz estadounidense Reese Witherspoon se encuentra de visita en la Argentina. En su estadía disfrutó de una cena en Roux Resto , el reconocido restaurante del chef Martín Rebaudino, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

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El establecimiento celebró la presencia de la protagonista de Legalmente Rubia con un mensaje en redes sociales: “Un honor haber recibido a @reesewitherspoon en nuestra casa. Gracias por tu calidez y por elegirnos para disfrutar de un momento especial. En Roux, siempre serás bienvenida” .

La visita generó sorpresa entre los comensales y el equipo del restaurante, que destacaron la cercanía de la actriz en un contexto relajado, a pocos días de su cumpleaños número 50, que celebrará el 22 de marzo.

En las imágenes compartidas, Witherspoon aparece sonriente junto a Rebaudino, con un look elegante y sencillo: vestido negro con lunares blancos. La publicación rápidamente se viralizó y provocó una fuerte repercusión.

Cabe recordar que, semanas atrás, Witherspoon fue distinguida como Mujer del Año por Harper’s Bazaar . Se trata de un reconocimiento que pone en valor su trayectoria en la industria del entretenimiento y su crecimiento como productora.

La actriz Reese Witherspoon junto al reconocido chef argentino Martín Rebaudino La actriz Reese Witherspoon junto al reconocido chef argentino Martín Rebaudino. Instagram

En una entrevista, la actriz reflexionó sobre su carrera y su personalidad: “Si algo me preocupa, siempre seré esa persona que empuja los límites”. Y también reconoció: “Probablemente, tuve éxito porque tenía mucha ansiedad. Van de la mano”.

Ese impulso la llevó a construir un camino propio dentro de Hollywood, especialmente frente a la falta de roles relevantes para mujeres mayores de 30 años.

El crecimiento de Hello Sunshine y el impacto en la industria

En 2012, Witherspoon decidió invertir su propio dinero en proyectos con protagonismo femenino. Esto derivó en producciones como Alma Salvaje, Perdida y la serie Big Little Lies.

A pesar del éxito, la actriz reveló que enfrentó cuestionamientos: “Incluso cuando Perdida y Alma Salvaje recaudaron más de USD 600 millones y obtuve tres Óscar, seguían cuestionando si era una productora real o solo un proyecto de vanidad”.

La actriz Reese Witherspoon La actriz Reese Witherspoon.

Esa experiencia la impulsó a fundar en 2016 Hello Sunshine, una compañía que creció con el auge del streaming y consolidó su influencia en la industria audiovisual. Uno de sus mayores éxitos es The Morning Show, serie que protagoniza junto a Jennifer Aniston y que aborda temas como el movimiento #MeToo y el liderazgo femenino.

Proyectos actuales y nuevos desafíos

Actualmente, Witherspoon combina su carrera artística con el desarrollo de nuevos proyectos. Desde Hello Sunshine impulsó documentales como F1: The Academy, lanzó la plataforma Sunnie para la generación Z y organiza la conferencia Shine Away.

Reese Witherspoon Reese Witherspoon para "No Me Olvides" en Netflix. Netflix

Además, trabaja junto al escritor Harlan Coben en su primera novela, Gone Before Goodbye. De cara a sus 50 años, la actriz planea un viaje por Europa junto a su hijo menor, en una etapa que define como de madurez, aprendizaje y autoconocimiento.