Guiño nacional en Los Bridgerton: ¿un prócer argentino llegó a Netflix?

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La serie, basada en las novelas de Julia Quinn , está ambientada entre 1813 y 1820 en Inglaterra y sigue la vida social y matrimonial de los hijos de una familia aristocrática. A lo largo de sus temporadas, la ficción incorpora referencias a hechos y contextos históricos, como costumbres sociales, enfermedades y acontecimientos políticos europeos.

El detalle vinculado con Argentina aparece durante una escena de baile en la que Benedict Bridgerton y Sophie Beckett participan de un evento oficial ante la reina. En un plano general del salón se observa a un hombre vestido con uniforme militar que remite a la indumentaria utilizada por autoridades del Río de la Plata a comienzos del siglo XIX. El personaje lleva una casaca azul oscuro con detalles rojos y dorados, pantalón blanco y una banda celeste y blanca cruzando el pecho.

La vestimenta fue interpretada por usuarios argentinos como una representación de Manuel Belgrano. La identificación se apoyó en elementos visuales asociados a retratos históricos del prócer, entre ellos el estilo del cabello y la banda distintiva. La escena dura pocos segundos, pero alcanzó para que capturas del momento circularan en distintas plataformas digitales.

Desde el punto de vista histórico, Belgrano viajó a Europa en 1815 en misión diplomática junto a Bernardino Rivadavia . El dato fue mencionado por usuarios que vincularon ese antecedente con la ambientación temporal de la serie, situada en los mismos años. Si bien la producción no emitió comentarios oficiales sobre la inclusión del personaje, la coincidencia cronológica reforzó la interpretación de que se trató de una referencia deliberada.

Bridgerton Belgrano En la serie de Netflix ambientada en la élite inglesa del siglo XIX, sorprendió la inesperada aparición de Manuel Belgrano.

¿Es Manuel Belgrano?

La presencia de figuras o símbolos de distintas regiones en eventos sociales dentro de la serie no es un recurso nuevo. En otras temporadas se mostraron representantes extranjeros y referencias a contextos internacionales, como parte del escenario político y diplomático de la época. Un dato, el vals era la danza del momento en el Londres de 1815, aunque todavía se lo tildaba de escandaloso por la cercanía entre los bailarines.

La aparición del uniformado en la escena del baile fue celebrada por seguidores argentinos, que destacaron la inclusión de un referente de la historia nacional en una producción británica centrada en la aristocracia londinense. También generó debate sobre el grado de fidelidad histórica en la ficción y sobre el uso de personajes reales dentro de tramas narrativas. Belgrano, con su formación europea, seguramente habría participado en este evento y esa curiosidad alimentó los hilos de X y TikTok.

Más allá de la intencionalidad de los guionistas, la escena volvió a poner en circulación el nombre de Manuel Belgrano en un contexto distinto al habitual y abrió una conversación sobre la conexión entre hechos históricos y producciones audiovisuales contemporáneas.