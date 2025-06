Las enfermedades de Manuel Belgrano: dolencias del prócer que nunca se rindió

Una anatomía castigada, silenciosa y fiel que soportó sin pausa las dolencias de una época y las miserias de su patria. Lo imaginamos erguido, firme en su caballo, conduciendo tropas al combate. Y sin embargo, pocas horas antes de la victoria en Salta, Belgrano había escupido sangre. Había amanecido con un vómito violento que hizo temer a sus oficiales que dirigiría la batalla desde un carruaje, apenas sostenido por su tenacidad. Pero montó, recorrió el frente y triunfó. No por milagro, sino por esa clase de convicción que sólo tienen los que ya se han resignado a morir muchas veces.

Las enfermedades de Belgrano no comenzaron con la guerra, sino con el desengaño. Apenas regresado de Europa y asumiendo como secretario del Consulado, descubrió con espanto que los designados por la corona española no estaban allí para mejorar el destino de los pueblos del virreinato, sino para hacer negocios a costa de ellos. Esa frustración lo enferma, lo apaga. Sufre abatimiento anímico, pide licencias, busca consuelo en la costa, en el campo, en el mar. Carga en el cuerpo una batalla que entonces parecía más pesada que cualquier campaña militar: la de luchar contra la mezquindad y la corrupción. Durante años arrastró dolencias que hoy tendrían diagnóstico y tratamiento, pero que entonces eran castigos sin nombre. Infecciones contraídas en su juventud en España lo obligaban a descansar por semanas; una afección ocular casi le impide continuar en el Consulado; fiebres recurrentes lo dejaban exhausto. Y sin embargo, seguía.

Aquel hombre al que hoy recordamos por su bandera, también fue un mártir de carne y hueso. Su grandeza no sólo estuvo en sus ideas o en sus triunfos, sino en su resistencia: la de un cuerpo agotado que no dejó nunca de sostener los sueños de una patria que aún no aprendió a honrarlo como merece.