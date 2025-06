De la poesía al videojuego: cómo es "Aurora", basado en la obra de Federico García Lorca

El contexto histórico también atraviesa la narrativa del juego. Lorca llegó a Nueva York poco después del crack bursátil de 1929, y el impacto del colapso financiero resuena en los niveles, donde el jugador debe esquivar, por ejemplo, los sombreros que caen del cielo en alusión a los banqueros que se suicidaban arrojándose desde los rascacielos. “El protagonista sortea los sombreros de esos banqueros de forma metafórica”, explicó el creador.

Otro momento clave es el cruce simbólico del puente de Brooklyn, una metáfora del miedo y la transformación. "El miedo a cruzar puentes al que alude simbólicamente el poeta en este libro debe ser superado finalmente cruzando el puente de Brooklyn, con lo que Federico encuentra a Lorca y hace las paces consigo mismo", reveló Torres.

Lenguaje poético y mecánicas de juego

Uno de los objetivos principales del juego es involucrar al jugador en el proceso de creación poética. Para ello, deberá ayudar a Lorca a recuperar las 27 teclas de su máquina de escribir, una metáfora del lenguaje como herramienta de liberación. “Es para poder usar un nuevo lenguaje simbólico y surrealista”, explicó Torres.

Disponible en español e inglés, Aurora está orientado tanto al público iberoamericano, “donde Federico es querido y admirado”, como al estadounidense, “donde se estudia en sus universidades”, destacó el director del estudio Yellow Jacket.

El juego no busca reemplazar la lectura, sino propiciar un acercamiento emocional y sensorial a la figura del poeta. "No sé si el videojuego tiene el poder de que se lea más a Lorca, pero sí de acercar su figura a quienes todavía no lo conocen. No pretendemos sustituir la lectura, sino acercar a su universo y que los jugadores quieran conocer el poemario", subrayó Torres.