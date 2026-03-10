Convocatoria de Los Andes: "Contemplación", poema de Adelina Lo Bue

"Contemplación"
Donde duermo
La reconocida poeta mendocina comparte con Los Andes, en el marco de la convocatoria a artistas, uno de sus escritos inéditos.
hay frutos rojos
pequeñas
pasionarias que se descubren
cuando llegan las mariposas
Busco arroyos entre los árboles
a veces encuentro tropillas
de abejas sonoras
Las copas de los bambúes están
llenas de aves
de sonidos de flauta
Cuando la luna se esconde
el eco las repite
Comienza otra mañana y
parece distinto el sendero
Paso a paso me guío
por el sol
Puedo ir hacia el norte
hacia el sur
cualquier ruta me espera
No me canso
bebo el agua santa de un pozo
donde me miro para descubrirme
y me levanto con alas de águila
He dejado piedras que saben mi nombre
Conozco esta senda oculta
que me lleva a otros pasos
y otros árboles
Chispas y destellos
forman ramilletes dorados
entre las hojas encantadas
que son mi refugio
y floto en ese hálito cuando el follaje tiembla
Las magnolias vierten el néctar
que los jilgueros poco a poco
guardan al atardecer
Las orquídeas
algunas de plata y otras de oro
no marchitan
ni su fuerza ni su deseo
son eternas
Pasa un ciempiés
¿Cuál es su ley para caminar?
No hay tiempo en el bosque
¿Por qué las hormigas huyen del trabajo de la tierra?
Este espacio tiene la voz del silencio
Camino descalza
bajo las nubes de un color
rosáceo que está por llover
Las hojas siguen verdes y no se amontonan
La mandrágora casi perfecta
mordió mi piel
Por los atajos
uno de ajenjos primitivos
me cura el dolor
Preparo estas hierbas para untar mis heridas
Veo el bosque
flotando y suspendido
como si el aire
lo moviera detrás
con dulzura caprichosa
Construyo un refugio con flechas de caña
las hojas
las ramas
y mi instinto
son el eje de mis pies
Silban los pétalos una alerta en el bosque
Las montañas alrededor
como monstruos
que me dicen
este lugar es nuestro
y también las hierbas que te curan
Adelina Lo Bue nace en Mendoza. Egresada de la FCM–Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza, Argentina.
Obra publicada: "Línea de Fuego" (Editorial Marymar, Buenos Aires, 1985), "Mapas" (Ediciones Culturales de Mendoza, 1995), "Poema del Universo" (Ediciones Cuadernos del Cuyum, Mendoza, 1999), "Elegías" (Ediciones Cuadernos del Cuyum, Mendoza, 1999), coautora del "Manual de Bioseguridad para Instituciones de salud públicas y privadas – Gobierno de Mendoza – Ministerio de Desarrollo Social y Salud" (Gráfica Nuevo Siglo S.R.L., Mendoza, 1999), "Señales Rupestres" (Nuevohacer, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 2009), y de la antología "El color del terciopelo" (Ediciones del Dock, Buenos Aires, 2022).
Es Co-fundadora de los grupos poéticos Octacordio, Aconcagua y de la Revista Literaria de Crítica y Creación Aleph – Mendoza.
Participa en la "Antología Oral" – poetas mendocinos – que publicó la St. Thomas University, Fredericton, Canadá, y de la "Antología Oral de la Poesía Argentina", Centro Cultural General San Martín de Buenos Aires.
Integró la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores - filial Mendoza, período 1991–1996.
Mención Honorífica otorgada por la Subsecretaría de Cultura de la Nación – Premio Municipal de Buenos Aires.