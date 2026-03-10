Convocatoria de Los Andes: "Contemplación", poema de Adelina Lo Bue

Convocatoria de Los Andes: fotografías artísticas de Maite Urrutigoity

pasionarias que se descubren

cuando llegan las mariposas

Busco arroyos entre los árboles

a veces encuentro tropillas

de abejas sonoras

Las copas de los bambúes están

llenas de aves

de sonidos de flauta

Cuando la luna se esconde

el eco las repite

Comienza otra mañana y

parece distinto el sendero

Paso a paso me guío

por el sol

Puedo ir hacia el norte

hacia el sur

cualquier ruta me espera

No me canso

bebo el agua santa de un pozo

donde me miro para descubrirme

y me levanto con alas de águila

He dejado piedras que saben mi nombre

Conozco esta senda oculta

que me lleva a otros pasos

y otros árboles

Chispas y destellos

forman ramilletes dorados

entre las hojas encantadas

que son mi refugio

y floto en ese hálito cuando el follaje tiembla

Las magnolias vierten el néctar

que los jilgueros poco a poco

guardan al atardecer

Las orquídeas

algunas de plata y otras de oro

no marchitan

ni su fuerza ni su deseo

son eternas

Pasa un ciempiés

¿Cuál es su ley para caminar?

No hay tiempo en el bosque

¿Por qué las hormigas huyen del trabajo de la tierra?

Este espacio tiene la voz del silencio

Camino descalza

bajo las nubes de un color

rosáceo que está por llover

Las hojas siguen verdes y no se amontonan

La mandrágora casi perfecta

mordió mi piel

Por los atajos

uno de ajenjos primitivos

me cura el dolor

Preparo estas hierbas para untar mis heridas

Veo el bosque

flotando y suspendido

como si el aire

lo moviera detrás

con dulzura caprichosa

Construyo un refugio con flechas de caña

las hojas

las ramas

y mi instinto

son el eje de mis pies

Silban los pétalos una alerta en el bosque

Las montañas alrededor

como monstruos

que me dicen

este lugar es nuestro

y también las hierbas que te curan

Sobre la autora

Adelina Lo Bue nace en Mendoza. Egresada de la FCM–Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza, Argentina.

Obra publicada: "Línea de Fuego" (Editorial Marymar, Buenos Aires, 1985), "Mapas" (Ediciones Culturales de Mendoza, 1995), "Poema del Universo" (Ediciones Cuadernos del Cuyum, Mendoza, 1999), "Elegías" (Ediciones Cuadernos del Cuyum, Mendoza, 1999), coautora del "Manual de Bioseguridad para Instituciones de salud públicas y privadas – Gobierno de Mendoza – Ministerio de Desarrollo Social y Salud" (Gráfica Nuevo Siglo S.R.L., Mendoza, 1999), "Señales Rupestres" (Nuevohacer, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 2009), y de la antología "El color del terciopelo" (Ediciones del Dock, Buenos Aires, 2022).

Foto Adelina Lo Bue S.

Es Co-fundadora de los grupos poéticos Octacordio, Aconcagua y de la Revista Literaria de Crítica y Creación Aleph – Mendoza.

Participa en la "Antología Oral" – poetas mendocinos – que publicó la St. Thomas University, Fredericton, Canadá, y de la "Antología Oral de la Poesía Argentina", Centro Cultural General San Martín de Buenos Aires.

Integró la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores - filial Mendoza, período 1991–1996.

Mención Honorífica otorgada por la Subsecretaría de Cultura de la Nación – Premio Municipal de Buenos Aires.