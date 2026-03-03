Convocatoria de Los Andes: Pinturas de Margarita Ramero

La artista plástica y fotógrafa rivadaviense comparte con los lectores piezas de su autoría, homenaje a sus padres, al paisaje y las costumbres mendocinas.
Margarita L. Ramero nació en Rivadavia, es artista plástica y fotógrafa profesional. Estudió arte en la Escuela Francisco H. Tolosa y se especializó en pintura de retratos al óleo. Complementó su formación con clases particulares junto a diversos docentes, destacándose su paso por el taller de la maestra Adelina Tarditi. Asimismo, realizó estudios de fotografía profesional.
En 2010 fue reconocida como Artista Destacada de Rivadavia. A lo largo de su trayectoria ha obtenido numerosos premios y menciones, entre ellos: primera mención en el concurso Mendoza Innova (IDDITS, 2013) con el proyecto Musas; primer premio en Revelando Zona Este (2017); primer premio nacional Pinta Maní en Ticino, Córdoba (2020) con la obra "Un tesoro en el campo"; y reconocimientos en concursos de pintura y fotografía a nivel provincial y nacional, incluyendo En tu mirada nuestra identidad, con la obra "Obrero de Dios" (2021) y Zona Este en foco (2024).
Su obra se caracteriza por retratos y paisajes que reflejan el entorno, la identidad y la sensibilidad de su departamento.