Convocatoria de Los Andes: Pinturas de Margarita Ramero

Margarita L. Ramero nació en Rivadavia , es artista plástica y fotógrafa profesional. Estudió arte en la Escuela Francisco H. Tolosa y se especializó en pintura de retratos al óleo. Complementó su formación con clases particulares junto a diversos docentes, destacándose su paso por el taller de la maestra Adelina Tarditi. Asimismo, realizó estudios de fotografía profesional.

Margarita

En 2010 fue reconocida como Artista Destacada de Rivadavia. A lo largo de su trayectoria ha obtenido numerosos premios y menciones, entre ellos: primera mención en el concurso Mendoza Innova (IDDITS, 2013) con el proyecto Musas; primer premio en Revelando Zona Este (2017); primer premio nacional Pinta Maní en Ticino, Córdoba (2020) con la obra "Un tesoro en el campo"; y reconocimientos en concursos de pintura y fotografía a nivel provincial y nacional, incluyendo En tu mirada nuestra identidad, con la obra "Obrero de Dios" (2021) y Zona Este en foco (2024).