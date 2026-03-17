Valeria Lynch en Mendoza: dónde se pueden comprar entradas para el show

El próximo sábado 21 de marzo, Valeria Lynch se presentará nuevamente en nuestra provincia, en el Arena Maipú.

Valeria Lynch es una de las voces más importantes de nuestro país, que ha conquistado el corazón de todos con canciones que forman parte de la memoria popular.

Luego de un gran año, con cuatro funciones "sold out" en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, la artista volverá a Mendoza este sábado 21 de marzo, con un show imperdible en el Arena Maipú. Una noche única para celebrar la música en un repaso por todos sus grandes éxitos.

Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

Embed - VALERIA LYNCH - Deja de matarme (Audio oficial) Con más de 50 años de carrera, más de 40 premios internacionales, shows, comedias musicales y programas de TV en diversos países podemos afirmar que Valeria es una de las máximas exponentes de la música popular argentina.

Consagrada en todas las latitudes, comenzó su exitosa carrera artística a finales de la década del 60 y éxito tras éxito se ha consagrado como una de las principales referentes de nuestra música.