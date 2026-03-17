17 de marzo de 2026 - 16:38

El stand up llega al Arena Maipú: "Lucho" Mellera presentará su show de humor

El popular comediante, representante del stand up argentino, se presentará el 19 de marzo, con entradas agotadas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con función agotada, Luciano “Lucho” Mellera se presentará por primera vez en el teatro del Arena Maipú, el próximo 19 de marzo, con su unipersona, donde combina el stand up, el humor y la comunicación con el público.

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Con una trayectoria de más de dieciocho años sobre los escenarios, Mellera es hoy uno de los mayores exponentes del stand up en habla hispana. Tras dejar atrás su carrera como creativo y redactor publicitario, decidió dedicarse de lleno a la comedia, construyendo un camino sólido y en constante crecimiento, tanto en Argentina como en el exterior.

Cómo será el show de humor

Su estilo humorístico se caracteriza por una mirada aguda y observacional sobre la vida cotidiana, los vínculos, las contradicciones humanas y las pequeñas miserias de lo cotidiano.

Participó en seis ediciones de TEDx Río de la Plata, cerrando cada jornada ante auditorios de más de 10.000 personas, y llevando su humor a escenarios emblemáticos como el Teatro Colón y el Movistar Arena. Además, fue elegido por Comedy Central para grabar tres especiales emitidos en toda Latinoamérica.

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En su recorrido artístico marcó varios hitos: realizó el primer show de stand up en un estadio en Argentina, llenando el mítico Luna Park junto a Lucas Lauriente, con quien también recorrió las 23 provincias del país. En 2018 estrenó su especial original de Netflix, “Infantiloide”, y se convirtió en el primer comediante argentino en presentar un unipersonal de comedia en el microestadio Movistar Arena, convocando a 11.000 personas, logro que volvió a repetir en 2025.

Su humor también lo llevó a girar por el mundo, con presentaciones en Estados Unidos, España, México, Inglaterra, Alemania, Colombia, Ecuador y Venezuela, además de múltiples visitas a Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.

Más allá del stand up, protagonizó junto a Lucas Lauriente la obra teatral “Quedate conmigo, Lucas”, escrita por Hernán Casciari; es uno de los integrantes de “Aislados, el Podcast”, junto a Nicolás de Tracy, Lucas Lauriente y Nanutria; y participó como actor en la serie de comedia “Felices los Seis”, producida por HBO y estrenada con gran éxito en toda Latinoamérica.

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