Magia mental y humor: Tras su premio internacional y gira nacional, el regreso de Saitta a Mendoza
¿Puede alguien leer tu mente, hacerte reír y dejarte dudando de lo que es real? Ese es el desafío que propone el mentalista mendocino Agustín Saitta con su exitoso espectáculo “Precuela de una Ilusión”.
Recientemente Saitta fue distinguido con el Premio de Plata en la categoría “Mental Wine Tour” del certamen Best of Wine Tourism – Mendoza, parte de la red internacional Great Wine Capitals, por su original propuesta de Magia y Vino en bodegas mendocinas.
Un show que rompe con lo tradicional, “Precuela de una Ilusión” combina magia mental, humor y la participación activa del público en un espectáculo interactivo que rompe con los estereotipos clásicos de la magia. Durante más de una hora, los espectadores no sólo observan: se convierten en protagonistas de situaciones tan divertidas como inexplicables.
El espectáculo ya agotó localidades en escenarios como el Espacio Cultural Julio Le Parc, Teatro Quintanilla, la Nave Cultural y Taverna Culture Hall. Además, Saitta llevó su propuesta con gran éxito a Perú y Paraguay, donde su estilo innovador conquistó al público internacional y lo consolidó como uno de los referentes del ilusionismo argentino en la región. Además de presentarse por primera vez en el Paseo La Plaza de Buenos Aires, y girar por San Juan, San Luis y San Rafael.
El público sale con una certeza: algo imposible acaba de suceder frente a sus ojos.
Agustín Saitta, natural de la provincia de Mendoza, encontró su pasión por el ilusionismo a los 17 años, gracias a la inspiración de un mago callejero que presenció en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Desde aquel momento, se sumergió completamente en este maravilloso arte, dedicando su tiempo y esfuerzo para profundizar en sus habilidades y conocimientos.
Durante 13 años, Agustín no se detuvo en su incansable búsqueda de perfeccionar su arte ilusionista. Sin embargo, debido a diversas circunstancias y responsabilidades, se vio obligado a dejar de lado la magia por un tiempo.
Luego, el año 2020, con su carga de incertidumbres y desafíos, trajo consigo un giro inesperado para Agustín. En medio de ese panorama difícil, el destino le deparó un reencuentro con aquello que amaba profundamente: la magia.
Magia Mental & Boutique, un concepto único, surge con el propósito de desvanecer los prejuicios que muchas personas tienen hacia el mundo de la magia. Agustín se propone desafiar los estereotipos asociados a galeras, pañuelos de colores, conejos, palomas y presentaciones infantiles, entre otros.
Con pasión y dedicación, Agustín Saitta sigue adelante, deslumbrando a su audiencia con la magia de cerca y en escenarios, presentando un espectáculo cautivador, mental y con mucho humor, dejando atrás cualquier duda sobre la verdadera belleza y el asombro que puede despertar esta fascinante forma de arte.