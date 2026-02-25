Magia mental y humor: Tras su premio internacional y gira nacional, el regreso de Saitta a Mendoza

Recientemente Saitta fue distinguido con el Premio de Plata en la categoría “Mental Wine Tour” del certamen Best of Wine Tourism – Mendoza, parte de la red internacional Great Wine Capitals, por su original propuesta de Magia y Vino en bodegas mendocinas.

Un show que rompe con lo tradicional, “Precuela de una Ilusión” combina magia mental, humor y la participación activa del público en un espectáculo interactivo que rompe con los estereotipos clásicos de la magia. Durante más de una hora, los espectadores no sólo observan: se convierten en protagonistas de situaciones tan divertidas como inexplicables.

El espectáculo ya agotó localidades en escenarios como el Espacio Cultural Julio Le Parc , Teatro Quintanilla , la Nave Cultural y Taverna Culture Hall . Además, Saitta llevó su propuesta con gran éxito a Perú y Paraguay , donde su estilo innovador conquistó al público internacional y lo consolidó como uno de los referentes del ilusionismo argentino en la región. Además de presentarse por primera vez en el Paseo La Plaza de Buenos Aires , y girar por San Juan , San Luis y San Rafael .

El público sale con una certeza: algo imposible acaba de suceder frente a sus ojos.

Agustín Saitta , natural de la provincia de Mendoza , encontró su pasión por el ilusionismo a los 17 años, gracias a la inspiración de un mago callejero que presenció en Mar del Plata , provincia de Buenos Aires . Desde aquel momento, se sumergió completamente en este maravilloso arte, dedicando su tiempo y esfuerzo para profundizar en sus habilidades y conocimientos.

Durante 13 años, Agustín no se detuvo en su incansable búsqueda de perfeccionar su arte ilusionista. Sin embargo, debido a diversas circunstancias y responsabilidades, se vio obligado a dejar de lado la magia por un tiempo.

Luego, el año 2020, con su carga de incertidumbres y desafíos, trajo consigo un giro inesperado para Agustín. En medio de ese panorama difícil, el destino le deparó un reencuentro con aquello que amaba profundamente: la magia.

Magia Mental & Boutique, un concepto único, surge con el propósito de desvanecer los prejuicios que muchas personas tienen hacia el mundo de la magia. Agustín se propone desafiar los estereotipos asociados a galeras, pañuelos de colores, conejos, palomas y presentaciones infantiles, entre otros.

Con pasión y dedicación, Agustín Saitta sigue adelante, deslumbrando a su audiencia con la magia de cerca y en escenarios, presentando un espectáculo cautivador, mental y con mucho humor, dejando atrás cualquier duda sobre la verdadera belleza y el asombro que puede despertar esta fascinante forma de arte.

