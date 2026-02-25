Nueva edición del Brindis de las Reinas, a beneficio de Fundavita en San Martín

El tradicional evento vendimial se realizará el 3 de marzo en el Centro de Congresos, reunirá a las candidatas departamentales y destinará el 50% de lo recaudado a Fundavita, reafirmando su perfil solidario.

El próximo 3 de marzo, los jardines del Centro de Congresos serán escenario de una nueva edición del tradicional Brindis de las Reinas, una de las actividades más esperadas del calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La cita comenzará a las 20.30 y contará con la presencia de las candidatas departamentales, en un encuentro que combina celebración, cultura y compromiso social.

Como es habitual, el evento reunirá a las representantes vendimiales en un entorno festivo que propone compartir una cena especial, degustaciones y el tradicional brindis, en la previa de los actos centrales de la Vendimia. A partir de las 23, la noche continuará con el show en vivo de la banda nacional Ella es tan Cargosa, que aportará su repertorio de clásicos y nuevas canciones para cerrar la jornada a pura música.

Como en las anteriores ediciones, otra vez el Brindis de las Reinas tendrá un fuerte perfil solidario. El 50% de lo recaudado será destinado a Fundavita, institución que desde hace más de 30 años acompaña a niños, adolescentes y adultos con diagnóstico oncológico en Mendoza. El porcentaje restante se aplicará a cubrir los costos operativos del evento.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa cuenta con el acompañamiento del intendente Raúl Rufeil, en el marco de una política de articulación con instituciones que desarrollan una tarea social clave en la comunidad.

Entradas a la venta Las entradas ya se encuentran disponibles. Los menores abonan a partir de los 10 años.

La cena y el show tienen un costo de 25.000 pesos, mientras que el show tiene un valor de 15.000 pesos. Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de Entradaweb en el siguiente enlace: https://www.entradaweb.com.ar/evento/c83262ad/step/1