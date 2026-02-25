25 de febrero de 2026 - 14:31

Nueva edición del Brindis de las Reinas, a beneficio de Fundavita en San Martín

El tradicional evento vendimial se realizará el 3 de marzo en el Centro de Congresos, reunirá a las candidatas departamentales y destinará el 50% de lo recaudado a Fundavita, reafirmando su perfil solidario.

IMG-20260225-WA0141
IMG-20260225-WA0142
Por Redacción

El próximo 3 de marzo, los jardines del Centro de Congresos serán escenario de una nueva edición del tradicional Brindis de las Reinas, una de las actividades más esperadas del calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La cita comenzará a las 20.30 y contará con la presencia de las candidatas departamentales, en un encuentro que combina celebración, cultura y compromiso social.

Leé además

Si algo destacará la puesta “90 Cosechas de una misma cepa” es la recuperación y puesta en valor de la Fiesta que forma parte de la identidad de los mendocinos. | Foto: Los Andes

Vendimia 2026: el regreso de elementos icónicos y una experiencia sensorial para el Acto Central

Por Verónica De Vita
La BCM impulsa una nueva etapa con foco en modernización tecnológica y servicios financieros.

Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM): inversiones y negocios impulsan una nueva etapa instituciona

Por Redacción Economía

Como es habitual, el evento reunirá a las representantes vendimiales en un entorno festivo que propone compartir una cena especial, degustaciones y el tradicional brindis, en la previa de los actos centrales de la Vendimia. A partir de las 23, la noche continuará con el show en vivo de la banda nacional Ella es tan Cargosa, que aportará su repertorio de clásicos y nuevas canciones para cerrar la jornada a pura música.

Como en las anteriores ediciones, otra vez el Brindis de las Reinas tendrá un fuerte perfil solidario. El 50% de lo recaudado será destinado a Fundavita, institución que desde hace más de 30 años acompaña a niños, adolescentes y adultos con diagnóstico oncológico en Mendoza. El porcentaje restante se aplicará a cubrir los costos operativos del evento.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa cuenta con el acompañamiento del intendente Raúl Rufeil, en el marco de una política de articulación con instituciones que desarrollan una tarea social clave en la comunidad.

Entradas a la venta

Las entradas ya se encuentran disponibles. Los menores abonan a partir de los 10 años.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

vendimia 360°: un universo de propuestas para vivir el vino dentro y fuera de la ciudad de mendoza

Vendimia 360°: un universo de propuestas para vivir el vino dentro y fuera de la ciudad de Mendoza

menos dolor y recuperacion mas rapida: el hospital espanol impulsa la cirugia minimamente invasiva

Menos dolor y recuperación más rápida: el Hospital Español impulsa la cirugía mínimamente invasiva

Por Redacción
Las nuevas embarcaciones permitirán aumentar la captura de langostino en aguas argentinas.

Aisa Group suma nuevas embarcaciones para fortalecer la pesca

Por Redacción Economía
botulismo y conservas caseras: claves para prevenir intoxicaciones

Botulismo y conservas caseras: claves para prevenir intoxicaciones

Por Redacción