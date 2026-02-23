23 de febrero de 2026 - 08:32

Aisa Group suma nuevas embarcaciones para fortalecer la pesca

Incorporaron nuevas embarcaciones fresqueras y un buque congelador para aumentar la pesca de langostino y la capacidad de procesamiento en el país.

Las nuevas embarcaciones permitirán aumentar la captura de langostino en aguas argentinas.
Las nuevas embarcaciones permitirán aumentar la captura de langostino en aguas argentinas.

Los Andes
Redacción Economía

La llegada de nuevas embarcaciones permitirá ampliar la pesca en Argentina y aumentar el volumen de materia prima destinada al procesamiento. La incorporación de estos barcos busca mejorar el abastecimiento y sostener el crecimiento de la actividad pesquera, con mayor producción y exportaciones.

En este marco, la empresa Aisa Group impulsa la expansión de Cabo Vírgenes mediante la incorporación de embarcaciones y un buque que permitirán incrementar la captura de langostino fresco y fortalecer su capacidad productiva y exportadora.

Nuevas embarcaciones y buque refuerzan la capacidad de pesca de la empresa

La empresa incorporó a su flota las embarcaciones Cristo Redentor e Iglú I, dos fresqueros de altura de 31 y 32 metros de eslora que operan bajo bandera argentina y cuentan con permisos de pesca que permitirán incrementar la captura de langostino fresco en unas 1.400 toneladas anuales. Estas unidades se suman a los buques Mar Esmeralda y Espartano, ampliando la capacidad operativa en aguas nacionales.

Según señaló Juan José Retamero, CEO y fundador de Aisa Group: “Este crecimiento refleja nuestro compromiso con la inversión productiva y con la generación de valor en cada una de las regiones de la Argentina donde nos desarrollamos. Cabo Vírgenes es hoy un ejemplo de innovación, sustentabilidad y desarrollo local, con una operación pesquera de referencia internacional”.

Por su parte, el CEO de Cabo Vírgenes, Juan Pablo Basavilbaso, explicó: “Estas nuevas embarcaciones y las mejoras en nuestra planta nos permiten aumentar volumen y calidad, impulsando nuestra competitividad global y reafirmando nuestro compromiso con las comunidades que forman parte del crecimiento de la compañía”.

Inversión productiva y expansión de la capacidad industrial

El crecimiento de la empresa también incluye inversiones destinadas a mejorar la producción y el procesamiento de los productos pesqueros. El buque Mar Esmeralda, incorporado en 2025, cuenta con capacidad de congelación diaria de 15 toneladas y una bodega de 170 toneladas, y será modernizado con una inversión superior a USD 2 millones para incrementar su rendimiento operativo.

Estas mejoras permitirán alcanzar una producción estimada de 1.500 toneladas anuales de langostino congelado a bordo y alrededor de 500 toneladas de otras especies. A su vez, el aumento de la actividad productiva permitirá generar más de 60 nuevos puestos de trabajo y ampliar el volumen exportado.

En paralelo, la empresa avanza en la ampliación de su planta en Rawson, donde busca incrementar el valor agregado de los productos y aumentar el volumen procesado, consolidando su crecimiento dentro del sector pesquero argentino.

