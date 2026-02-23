Aisa Group suma nuevas embarcaciones para fortalecer la pesca

La llegada de nuevas embarcaciones permitirá ampliar la pesca en Argentina y aumentar el volumen de materia prima destinada al procesamiento. La incorporación de estos barcos busca mejorar el abastecimiento y sostener el crecimiento de la actividad pesquera, con mayor producción y exportaciones.

En este marco, la empresa Aisa Group impulsa la expansión de Cabo Vírgenes mediante la incorporación de embarcaciones y un buque que permitirán incrementar la captura de langostino fresco y fortalecer su capacidad productiva y exportadora.

La empresa incorporó a su flota las embarcaciones Cristo Redentor e Iglú I , dos fresqueros de altura de 31 y 32 metros de eslora que operan bajo bandera argentina y cuentan con permisos de pesca que permitirán incrementar la captura de langostino fresco en unas 1.400 toneladas anuales . Estas unidades se suman a los buques Mar Esmeralda y Espartano , ampliando la capacidad operativa en aguas nacionales.

Según señaló Juan José Retamero , CEO y fundador de Aisa Group: “ Este crecimiento refleja nuestro compromiso con la inversión productiva y con la generación de valor en cada una de las regiones de la Argentina donde nos desarrollamos. Cabo Vírgenes es hoy un ejemplo de innovación, sustentabilidad y desarrollo local, con una operación pesquera de referencia internacional”.

Por su parte, el CEO de Cabo Vírgenes, Juan Pablo Basavilbaso , explicó: “ Estas nuevas embarcaciones y las mejoras en nuestra planta nos permiten aumentar volumen y calidad, impulsando nuestra competitividad global y reafirmando nuestro compromiso con las comunidades que forman parte del crecimiento de la compañía ”.

Inversión productiva y expansión de la capacidad industrial

El crecimiento de la empresa también incluye inversiones destinadas a mejorar la producción y el procesamiento de los productos pesqueros. El buque Mar Esmeralda, incorporado en 2025, cuenta con capacidad de congelación diaria de 15 toneladas y una bodega de 170 toneladas, y será modernizado con una inversión superior a USD 2 millones para incrementar su rendimiento operativo.

Embarcaciones (3)

Estas mejoras permitirán alcanzar una producción estimada de 1.500 toneladas anuales de langostino congelado a bordo y alrededor de 500 toneladas de otras especies. A su vez, el aumento de la actividad productiva permitirá generar más de 60 nuevos puestos de trabajo y ampliar el volumen exportado.

En paralelo, la empresa avanza en la ampliación de su planta en Rawson, donde busca incrementar el valor agregado de los productos y aumentar el volumen procesado, consolidando su crecimiento dentro del sector pesquero argentino.