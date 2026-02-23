Vendimia 360°: un universo de propuestas para vivir el vino dentro y fuera de la ciudad de Mendoza

En el marco de la temporada de Vendimia , Grupo Huentala (Mendoza, Argentina) presenta una propuesta integral para mendocinos y turistas que transforma su complejo en un auténtico Distrito del Vino , con foco especial del 1 al 8 de marzo y con iniciativas que se extienden durante todo el mes.

Las propuestas combinan hospitalidad, gastronomía, experiencias inmersivas, coctelería y compromiso social , bajo una narrativa común que celebra la cultura vitivinícola local desde una mirada contemporánea.

En la bodega urbana de Huentala Wines , ubicada en Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton , se desarrollará la experiencia “Manos a la Obra” ($15.000), pensada como una vivencia directa: tocar, oler, observar y comprender el proceso transforma la percepción del vino.

La propuesta invita a la interacción, el aprendizaje y el descubrimiento en un entorno íntimo, donde el público deja de ser espectador para convertirse en protagonista. Una forma de acercar la Vendimia al presente, poniendo en valor el trabajo, el oficio y la identidad detrás de cada botella.

Disponible: durante marzo (consultar fechas).

Reservas: +54 9 2614 16-5835 / [email protected].

Degustaciones especiales y promociones exclusivas

Del 1 al 8 de marzo, Huentala Wines realizará degustaciones para huéspedes en el lobby del Sheraton Mendoza Hotel (13 a 15 hs. y 18 a 20 hs.), con dos vinos preseleccionados y 30% de descuento en compras.

Además, La Cabrera Mendoza (Hualta Winery Hotel) y La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino (Huentala Hotel) presentan la experiencia Fly Tasting (ARS $15.000): una degustación dinámica de tres etiquetas de Huentala Wines. Disponible durante marzo y abril (especial Día del Malbec).

Experiencias gastronómicas premium

Viví la Vendimia – La Cabrera Mendoza ($80.000)

Una experiencia participativa que combina relato, técnica y producto local. Incluye:

Experiencia “Manos a la obra”

Menú “Vivencia”

Fly Tasting

Experiencia Vendimia 2026: El Latido de Gualtallary – Rastro by Huentala Wines

Un recorrido gastronómico de alto nivel inspirado en el ciclo de la vid y la identidad mendocina.

Incluye:

Desayuno regional

Cosecha

Visita a bodega

Almuerzo de 4 pasos con armonización Gran Sombrero

Cada instancia está concebida como una narrativa culinaria donde el vino no acompaña, sino que conduce.

Reservas: +54 9 2615 79-1852 / [email protected]

Ubicación: Estancia Silva s/n, Gualtallary, Tupungato.

Cocteles & Vino

La celebración continúa por la noche en:

Jacarandá Garden Bar (Hualta Winery Hotel)

Devas Bar (Sheraton Mendoza Hotel)

Aquí el vino se convierte en protagonista de propuestas de coctelería de autor, en formatos innovadores y contemporáneos.

Mini Creadores de Vendimia

Pensado para los más chicos, “Mini Creadores de Vendimia” propone un espacio lúdico y creativo donde niños y niñas se acercan al universo vendimial a través del arte y el juego.

Disponible: 1 al 8 de marzo, de 12 a 17 hs.

Lugar: Lobby Sheraton Mendoza Hotel.

Bienestar & Vendimia

Neptune Spa (Sheraton Mendoza Hotel) suma tratamientos corporales y faciales a base de vino y extractos de uva, aprovechando sus propiedades antioxidantes.

Incluye ritual de bienvenida, circuito de relax y terapias inspiradas en la vinoterapia para estimular los cinco sentidos.

Reservas: +54 9 2616 16-5507.

Caravana del Vino – Brindis de Cosecha

6 de marzo | 20:30 hs

La caravana partirá desde el garden de Hualta Winery Hotel (exclusivo huéspedes), recorrerá el complejo y culminará en el lobby del Sheraton Mendoza Hotel con brindis y show en vivo.

Una propuesta que recupera el espíritu festivo de la cosecha y lo traslada al entorno urbano.

Noche de luna llena – “Kia Full Moon 2026: Vendimia”

En el Valle de Uco, Huentala Wines será escenario de una edición especial del ciclo organizado por Kia Argentina, celebrando la Vendimia bajo la luna llena y un eclipse lunar total, el próximo 3 de marzo.

La experiencia incluye:

Pop up gastronómico con La Cabrera Mendoza y Centauro (recomendado por Guía Michelin).

Menú exclusivo de cinco pasos Fuegos & Mar.

Recorrido por bodega junto al enólogo José “Pepe” Morales.

Precio: $95.000 por persona (traslado opcional).

Clientes Kia: 50% de descuento.

Reservas: +54 9 2614 16-5835 / [email protected].

Cupos limitados.

Sobre Grupo Huentala

Un polo urbano de arte, vino y gastronomía en el KM Cero de Mendoza

Grupo Huentala es un grupo empresario mendocino con presencia en:

Sector financiero y fintech (Chimpay y Ohana)

Industria vitivinícola (Huentala Wines)

Gastronomía (Rastro, La Cabrera, La Tavolata, Acequias Restaurant, Devas Bar y Jacarandá Garden Bar)

Hospitalidad y entretenimiento (Sheraton Mendoza Hotel & Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton)

Sus tres hoteles, ubicados en el KM Cero de la Ciudad de Mendoza, suman 350 habitaciones y conforman el polo hotelero más importante del interior del país.

El grupo mantiene un fuerte compromiso con la sustentabilidad, trabajando con certificaciones como “Hoteles Más Verdes” y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina.

Más información: www.grupohuentala.com.ar