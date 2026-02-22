En Hockey Césped: Club Alemán y Leonardo Murialdo, los mejores del Pre Vendimia

Terminó el maratónico torneo de Pre Vendimia de Hockey Césped que entrega dos plazas para el Vendimia de la especialidad que inicia este martes. Leonardo Murialdo y Club Alemán de Dorrego fueron los mejores en esta competencia y jugarán el prestigioso certamen de Pre Temporada.

En el primer turno empataron Leonardo Murialdo y Teqüé 1 a 1 y entonces todo se dirimió por vía de los penales australianos y ahí fueron más efectivas las dirigidas por Leo Lorenzo que ganaron 2 a 1.

En el partido de fondo en la definición del torneo de Pre Vendimia se midieron por el otro cupo al Vendimia: UN Cuyo y Club Alemán de Dorrego.

Se disputaron dos periodos de 25 minutos, ya que debido a la lluvia intensa del sábado tuvo que rearmarse toda la programación dominical, que incluye también la definición de la Copa de Honor en damas y caballeros.

¿Qué pasó el primer tiempo?

Durante gran parte del primer tiempo, Alemán fue el que tomó la batuta en el ataque y las Universitarias apostaron por esperar el error ajeno, para salir en contragolpe. Con este estilo de jugo el once orientado por Ramiro Mancuso tuvo cuatro córneres cortos, que fueron bien defendidos por las chicas Albas (que jugaron de negro) y que en esta temporada serán orientadas por el destacado José Aguilera.

Como escribimos más arriba, fue un poco más el elenco de Dorrego, pero se perdió en la telaraña defensiva, que impuso la escuadra dirigida por Ramiro Mancuso.

¿Cómo fue el segundo tiempo?

Al despuntar, el complemento las Duendecitas salieron a llevarse por delante a su rival de turno. A los 5 minutos las Universitarias lograron otro córner corto, pero fue defendido bien Lupe Velasco y compañía.

Más tarde, Michelle Astudillo esto muy cerca de quebrar el cero a cero, pero no pudo concretar el tanto paras las huestes Verdes.

Pasaron los minutos, y Club Alemán tampoco le encontró la vuelta al partido, ni la ruta para llegar a descolocar a la arquera de la UN Cuyo: Ailén Rozas.

Así todo que todo se tuvo que dirimir por penales australianos y ahí todo cambió, porque las orientadas por José Aguilera fueron más efectivas y se llevaron el último pasaje en disputa para estar en el torneo Vendimia, donde este martes jugarán a las 21. 45 ante Los Tordos, pero esa será otra historia interesante para disfrutar en el Planeta Hockey mendocino.

Síntesis

Cancha: Estadio Ciudad de Godoy Cruz

Club Alemán (0): Emma Juárez; Agostina Hirschegger, Martina Pereyra, Ariadna Hellwin, Lucia Gudiño, Sol Florindo, Olivia Marcelino, Lola Pérez, Guadalupe Velasco, Tiziana Zumaeta y Julia Moya. DT: José Aguilera.

UN Cuyo (0): Ailén Rozas; Micaela Maselli, Claudia Alvarez, Daniela Reina, Luciana Alvarez; Belén Cichinilli, Lucía Völlmer, Francesca Bianchi, Michelle Astudillo, Martina Rinaldi y Martina Imas. DT: Ramiro Mancuso.

Árbitros: Sol Aguirre (10) y Ailén Gaia (10).

La Figura: Emma Juárez (CAD).

Incidencias: En los penales australianos, ganó club Alemán de Dorrego a Un Cuyo, por 2 a1.