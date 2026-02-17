17 de febrero de 2026 - 20:46

Hubo triunfos de los campeones en el Hockey Césped

Formidables debuts tuvieron Los Tordos y Club Alemán en la Copa de Honor de Hockey Césped, torneo donde juegan los cuatro mejores clubes de ambas ramas

Hockey Césped. Mendoza de Regatas Andino debutó con el pie derecho en la Copa de Honor

Hockey Césped. Los Tordos se quedó con el Clásico ante las chicas de Marista.

Hockey Césped. Club Alemán ganó el Clásico de Guaymallén a Murialdo.

Hockey Césped. Vistalba y Banco Mendoza empataron 4 a 4.

Por Gonzalo Tapia

Empezó a disputarse la Copa de Honor de Hockey Césped, con los cuatro mejores clubes de la temporada pasada tanto en damas como en caballeros. Los Tordos y Regatas ganaron en damas y en varones hubo triunfo del club Alemán.

¿Qué pasó en la primera fecha?

Esta competencia está reservada para los cuatros mejores clubes posicionados en la tabla anual del año pasado en ambas ramas. Por parte de las chicas están banco Mendoza, Los Tordos, Marista y Regatas de Mendoza Andino. En tanto, en caballeros lo disputan Leonardo Murialdo, Vistalba, Club Alemán y Banco Mendoza.

En el primer partido, que marcó el inicio de la competencia en damas, el elenco de Regatas Andino, derrotó a Banco Mendoza por la cuenta mínima con un gol de córner corto marcado por Sol Alías Macri

¿Y los varones?

El Campeón Club Alemán de Dorrego se impuso a Leonardo Murialdo por 4 a 1. Los tantos de los Albos fueron señalados por Facundo Arata en dos ocasiones, mauro Coria y Gastón Bosso. Los Canarios anotaron a través de Kevin Torregrosa.

En el otro lance de caballeros mayores, se disputó el Clásico lujanino entre Banco de Mendoza y Vistalba HC. El juego terminó empatado 4 a 4. Los goles de los de Chacras fueron anotados por Renzo Gómez, Marco Aloisio, Renzo Gómez y Javier Romero.

La competencia sigue en varones mayores este miércoles con los cotejos entre Leonardo Murialdo vs. Banco Mendoza a las 20, y desde las 21.45, Club Alemán se mide con Vistalba. Ambos partidos son en el estadio de Hockey Césped del parque San Vicente.:

