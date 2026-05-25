En el resumen de la fecha del hockey césped destaca la victoria de Obras ante Peumayén

La decimoprimera fecha del torneo Apertura de hockey césped se disputó y estos fueron todos los resultados. En la ocasión se marcaron 23 goles de los cuales fueron 9 de equipos locales y catorce de visitantes.

Una uruguaya que por amor llegó a Mendoza a jugar hockey césped

Los Tordos goleó y mantiene su liderazgo en el Apertura de hockey césped

Los equipos más goleadores de la fecha fueron Maristas de San Rafael y Obras que marcaron cuatro goles en sus respectivos partidos.

Hockey Césped. Uno de los cuatro festejos de las Tornaditas ante las Rayitas de Peumayén.

Peumayén 1 - Obras 4. Las orientadas por el Topo Villalobos por fin ganaron y fue ante el "Peuma" anotaron para las rojas María Pilar García en dos ocasiones. María Sofía García y Zaida Fernández.. El tanto Albinegro nació desde el stick de María Valentina Morán.

UNSJ 2 - Teqüé 2*. En el Palomar de la Universidad Nacional de San Juan, Las Patitas y las chicas de la "T" Azul no se sacaron ventaja y empataron.

Los Tantos de las universitarias fueron señalados por María García en dos oportunidades. Los goles mendocinos fueron obra de Chiara Gentile y Rocío Sureda.

Las dirigidas por Guillermo Barbeito se quedaron con el punto bonus. En los penales australianos anotaron Naomi Molina y Candela Morales. La golera Teqüina, Sol Morán atajó cuatro penales.

Marista 0 - Alemán 0. Las Tricolores y las Albitas no se sacaron ventaja y empataron sin goles. El punto extra se lo llevó el equipo Tricolor que en la ronda de penales australianos estuvo más derecho que su rival de turno.

El punto bonus se lo quedó el elenco de Mariana Bustos. Anotaron en los Shoot Out Guillermina Grüber, "Lu" Ponce y "Juli" Miranda. Atajó cuatro tiros la gran golera: Violeta Vilarassu

UN Cuyo 0 - Los Tordos 1. Las Azulgranas siguen como únicas líderes de la competencia porque está vez vencieron por al cuenta mínima alas Duendecitas Universitarias. El gol fue de la goleadora esteña Valentina Micoli.

resultados Todos los resultados de la fecha especial

Liceo B 0 - Regatas Andino 2. Las Eternas festejaron porque se embolsaron tres puntos en su ruta a los play offs, dieron cuenta de las Clavitas con goles sanrafaelinos, porque convirtieron Sol Alías Macri y Luciana Álvarez

Maristas SR 4 - Vistalba 2. Las chicas sanrafaelinas están imparables. En este lunes de 25 de mayo se impusieron a "VHC" con tantos de Florencia Vega en dos oportunidades, Lucía Ferreyra y Daiana Saromé. En tanto, los goles de las Verdeamarillas los marcaron: Victoria Barriga y Carolina Rey.

Bco. Mendoza 2- Liceo "A" 0. Las Hojitas volvieron al triunfo y dieron cuenta de Liceo. Los dos tantos de las de Chacras de Coria fueron de Julieta Milazzotto, Sol Aguirre y María Emilia Elías.

San Juan RC 0 - Leonardo Murialdo 3. Otro elenco que sube como espuma es Leonardo Murialdo que en su visita a San Juans e trajo tres puntos valiosos. Los tantos de las Señoritas de Amarillo fueron de .Candela Uzair, Gloria Bilen y Natalia Castronovo..

Las posiciones

1° Los Tordos, 32 unidades

2° Leonardo Murialdo 27

3° Maristas (SRF) 25

4° UN San Juan 24

5° CMR Regatas 24

6° CPBM 22

7° San Juan 17

8° Club Alemán 16

9° Marista 13

10° Teqüe 13

11 Liceo "A" 12

12° Un Cuyo 11

13° Peumayén, 10

14° Vistalba, 10

15° Obras, 6

16° Liceo "B", 2.

La fecha nueva

El próximo sábado 30 de mayo se juega la fecha 12 del torneo de Apertura de hockey césped y los partidos serán:

Leonardo Murialodo vs. UN Cuyo

Los Tordos vs. Maristas (SRF)

Vistalba vs. CPBM

Liceo "A" vs. Puemayén

Obras vs. Marista

Club Alemán vs. Liceo "B"

CMR Andino vs. UN san Juan

Teqüe vs. San Juan Rugby