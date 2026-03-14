14 de marzo de 2026 - 21:54

Apertura de Hockey Césped: Los Tordos y Maristas son los líderes

Las Azulgranas derrotaron a Vistalba y el Verdecito de San Rafael hizo lo propio con la escuadra de Hockey Césped del club Obras

Hockey Césped. las Liceístas modelo A sumaron una victoria importante ante las chicas de la UN Cuyo.

Hockey Césped. las Liceístas modelo "A" sumaron una victoria importante ante las chicas de la UN Cuyo.

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Gentileza
Hockey Césped. las Liceístas modelo A sumaron una victoria importante ante las chicas de la UN Cuyo.

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

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¿Cómo fue la fecha del Hockey Césped?

En el juego adelantado que abrió la jornada, Liceo "A" derrotó a UN Cuyo por 2 a 0, los dos goles de las Clavitas fueron de Juliana Racconto y Mercedes Ventura.

Este sábado en el cierre de la fecha, Banco Mendoza y Club Alemán de Dorrego empataron 1 a 1. El tanto de las bancarias fue de Camila Peroni.

En la tanda de penales australianos fue más efectivo el combinado orientado por Lucas Ghilardi que se anotó el punto bonus, porque ganó por 3 a 0.

Lula liceo
Hockey. Liceo sumó de a tres ante las Duendecitas universitarias.

Hockey. Liceo sumó de a tres ante las Duendecitas universitarias.

Los Tordos se impuso a Vistalba HC por 6 a 1. Los tantos de las Azulgranas fueron de Amparo González Casale que anotó en dos ocasiones, Valentina Micoli, Emi Garre, Emi Arroyo y Milagros Cuervo. El gol del "VHC" fue de Milagros Reinoso

Liceo "A" venció a la escuadra de la UN Cuyo por 2 a 0, los dos goles de las Clavitas fueron de Juliana Racconto y Mercedes Adi.

En la ciudad de San Rafael, Maristas dio cuenta de Obras por 2 a 1. Los tantos del "Verdecito" fueron anotados por Flor Vega y Constanza Vega.

Leonardo Murialdo venció a las Patitas de la UN San Juan por 2 a 1. Los tantos Amarillos fueron de Rocío Correa en dos oportunidades y uno de Agustina Antiga. La anotación de las universitarias fue de Pía Tadini.

Teqüe se impuso a Marista por 2 a 1. Los goles de las chicas de la "T" fueron señalados por goles de Chiara Gentile y Agustina Díaz. El tanto Tricolor fue de Guillermina Grüber.

La escuadra de San Juan Rugby derrotó a Liceo por 3 a 1. Los goles de las chicas sanjuaninas fueron marcados por Luz Páez en dos ocasiones y Martina Petrignani.

La oncena de CMR Andino se impuso a Peumayén por 5 a 2. Los tantos fueron marcados por Delfina Torres que anotó en tres oportunidades; Morena Galeasi y Sol Alías Macri. Las Rayitas descontaron desde los sticks de Rocío Rodríguez y Camila Chávez

Maristas SRFael
Hockey. Las chicas de Marista sumaron una victoria en su debut como locales en San Rafael

Hockey. Las chicas de Marista sumaron una victoria en su debut como locales en San Rafael

¿Lo que viene?

La próxima fecha tendrá estos cotejos: Vistalba vs. Leonardo Murialdo; Liceo "A" vs. Los Tordos; Obras Vs. UN Cuyo; Club Alemán vs. Maristas; CMR Andino vs. CP. Banco Mendoza; Teqüe vs. Peumayén; San juan RC vs. Marista RC y UN San Juan vs. Liceo"B".

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