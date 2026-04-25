25 de abril de 2026 - 21:24

Los Tordos sigue arriba en el Apertura de hockey césped

Peumayén venció a Marista y fue la novedad de la jornada sabatina. Los Tordos se impuso a Teqüe y continua arriba de la tabla.

Los Tordos sigue como único puntero en el torneo de Apertura de damas mayores

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Valentín Kark/AMHSC
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Séptima fecha del torneo de Apertura se completó este sábado, Los Tordos sigue mirando a todos los clubes desde la cima, porque tras vencer a Teqüé es el único líder de la competencia.

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La escolta es Leonardo Murialdo y terceros marchan: Universidad Nacional de San Juan y CMR Andino; cuartos se ubican: Banco Mendoza y San Juan Rugby.

Los resultados

En el partido adelantado de la jornada, Andino sumó de a tres puntos tras vencer a Vistalba por 2 a 1. Los Goles del elenco unificado fueron de Delfina Torres y Constanza Godoy. El tanto de las Verdes nació del stick de Victoria Guerrero.

Obras vs. Leonardo Murialdo. Las Canaritas de Villa Nueva fueron las vencedoras de este match por 2 a 0. Las artilleras amarillas fueron Jazmín Rodríguez y Rocío Correa.

Club Alemán vs. Liceo "A". Las Albas derrotaron por la mínima a las Clavas con gol de Olivia Marcellino.

San Juan vs. UN Cuyo. Firmaron un empate 1 a 1. El tanto de "SJRC" fue de Martina Caballero y el gol de las Duendecitas lo hizo Olivia Wisniewki. El punto bonus viajó para Mendoza.

UN San Juan vs. Maristas. Las Patitas sanjuaninas sumaron una importante victoria ante Maristas (SRF), por 2 a 0. Los goles fueron de Pia Tadini y Julieta Luna.

Liceo B vs. CPBM "A". Las dirigidas por Lucas Ghilardi vencieron a las Clavitas versión "B", por 3 a 0. Los goles fueron de Emilia Elías, Camila Peroni y Monserrat Vaquié.

Marista vs. Peumayén. El "Peuma" venció a Marista por 2 a 0 con gol de Guillermina Romano y Valentina Morán

Teqüé vs. Los Tordos. Las Pajaritas del Carril Urquiza siguen en su arrolladora marcha hacia los Play offs. Este sábado vencieron a la "T" Azul por 3 a 1. Los Goles de Los Tordos fueron marcados por Valentina Micoli, Luz Rosso y Julia Grinfeld. El gol del honor de lasa azules fue de Martina Kretschmar.

tabla final
As&iacute; quedaron las posiciones en el torneo Apertura

Así quedaron las posiciones en el torneo Apertura

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Un entretenido partido sostuvieron UN San Juan y Maristas (SRF). El Triunfo se lo llevaron Las Patitas

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