Los Tordos sigue arriba en el Apertura de hockey césped

La Séptima fecha del torneo de Apertura se completó este sábado, Los Tordos sigue mirando a todos los clubes desde la cima, porque tras vencer a Teqüé es el único líder de la competencia.
Peumayén venció a Marista y fue la novedad de la jornada sabatina. Los Tordos se impuso a Teqüe y continua arriba de la tabla.
La Séptima fecha del torneo de Apertura se completó este sábado, Los Tordos sigue mirando a todos los clubes desde la cima, porque tras vencer a Teqüé es el único líder de la competencia.
La escolta es Leonardo Murialdo y terceros marchan: Universidad Nacional de San Juan y CMR Andino; cuartos se ubican: Banco Mendoza y San Juan Rugby.
En el partido adelantado de la jornada, Andino sumó de a tres puntos tras vencer a Vistalba por 2 a 1. Los Goles del elenco unificado fueron de Delfina Torres y Constanza Godoy. El tanto de las Verdes nació del stick de Victoria Guerrero.
Obras vs. Leonardo Murialdo. Las Canaritas de Villa Nueva fueron las vencedoras de este match por 2 a 0. Las artilleras amarillas fueron Jazmín Rodríguez y Rocío Correa.
Club Alemán vs. Liceo "A". Las Albas derrotaron por la mínima a las Clavas con gol de Olivia Marcellino.
San Juan vs. UN Cuyo. Firmaron un empate 1 a 1. El tanto de "SJRC" fue de Martina Caballero y el gol de las Duendecitas lo hizo Olivia Wisniewki. El punto bonus viajó para Mendoza.
UN San Juan vs. Maristas. Las Patitas sanjuaninas sumaron una importante victoria ante Maristas (SRF), por 2 a 0. Los goles fueron de Pia Tadini y Julieta Luna.
Liceo B vs. CPBM "A". Las dirigidas por Lucas Ghilardi vencieron a las Clavitas versión "B", por 3 a 0. Los goles fueron de Emilia Elías, Camila Peroni y Monserrat Vaquié.
Marista vs. Peumayén. El "Peuma" venció a Marista por 2 a 0 con gol de Guillermina Romano y Valentina Morán
Teqüé vs. Los Tordos. Las Pajaritas del Carril Urquiza siguen en su arrolladora marcha hacia los Play offs. Este sábado vencieron a la "T" Azul por 3 a 1. Los Goles de Los Tordos fueron marcados por Valentina Micoli, Luz Rosso y Julia Grinfeld. El gol del honor de lasa azules fue de Martina Kretschmar.