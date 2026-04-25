Torneo Federal A: para los mendocinos, la única opción es ganar

La fecha 6 del Torneo Federal A encuentra a los dos mendocinos que disputarán partidos con el deber de obtener un triunfo que calme las aguas, luego de un arranque irregular. A las 15.30 horas FADEP visitará a Cipoletti de Río Negro, y una hora más tarde se presentará en su estadio el Atlético Club San Martín, ante Costa Brava.

FADEP no levanta cabeza y fue goleado en condición de local por Juventud Unida

Huracán Las Heras superó a San Martín y consiguió su primer triunfo en el Torneo Federal A

El que saltará al campo de juego primero es Fundación Amigos por el Deporte, que todavía no se sacó las ganas de festejar un triunfo desde que llegó a la categoría . Dos duras derrotas frente a Costa Brava y Juventud Unida de San Luis se suman a las dos igualdades obtenidas contra Deportivo Rincón y Argentino de Monte Maíz para dejarlo en la última colocación del grupo.

No será fácil, ya que se medirá con uno de los equipos que mejor rendimiento ha demostrado en la Zona 3. Cipoletti está segundo apenas un punto por debajo del líder Juventud, y está invicto producto de dos triunfos (sobre Atlético San Martín y Deportivo Rincón), y dos empates (Huracán Las Heras y Costa Brava).

El duelo comenzará a las 15.30 horas en la Visera de Cemento , y contará con el arbitraje de César Ceballo de Córdoba. Transmitirá el club local vía streaming.

Atlético Club San Martín y un duro encuentro con Costa Brava:

Huracán Las Heras - Atlético Club San Martín, por el Torneo Federal A Huracán Las Heras - Atlético Club San Martín, por el Torneo Federal A Prensa ACSM

El Chacarero tiene por delante de sí la oportunidad de demostrar para qué está en este torneo. Arrancó con dudas, dejó puntos en el camino mostrando rendimientos dispares, y viene de perder ante Huracán Las Heras. Pero no cayó de local, donde le sacó una igualdad al líder y venció a Atenas de Río Cuarto.

Por eso, este domingo jugará con la premisa de obtener un buen y sólido triunfo que le permita acomodarse en la tabla de posiciones y comenzar a pensar en su verdadero objetivo, que es meterse en Zona Campeonato. San Martín necesita hallar estabilidad, y eso se logra con resultados.

Enfrente estará Costa Brava, un elenco que viene de perder el invicto de un año actuando como local ante Atenas de Río Cuarto, y que no gana de visitante desde hace 12 presentaciones. Sin embargo, en el presente torneo demostró ser un hueso duro de roer cuando sale de su estadio, ya que empató con Argentino de Monte Maíz y Cipoletti.

El partido empezará a las 16.30 horas en el Libertador General San Martín, y tendrá como encargado de impartir justicia a José Díaz, de Villa Mercedes. Se podrá ver en vivo y en directo por el streaming oficial del club, y por la TV Pública de La Pampa.