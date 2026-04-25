Polémica: Alpine censuró un video donde Colapinto cantaba una canción que mencionaba Malvinas.

La escudería Alpine publicó un video del piloto argentino Franco Colapinto que debió ser borrado y editado apenas una hora después, debido a una referencia las Islas Malvinas .

En el clip original, difundido en Instagram, Facebook y Twitter, se veía al joven piloto a bordo de un Alpine A110R entonando “Pa’ La Selección” , el éxito de La T y La M.

La polémica surgió por un fragmento específico de la letra que Colapinto cantaba: “Como en Malvinas preparado para la guerra” . Tras una ola de comentarios de seguidores argentinos que celebraron la mención, la escudería decidió dar de baja el material y resubirlo con ese segmento recortado .

Cuándo se grabó el video

Según reveló el portal Autoblog, el material audiovisual fue grabado en marzo, antes del Gran Premio de Japón. Alpine tenía como objetivo utilizar estas imágenes para promocionar el próximo roadshow de Colapinto en Buenos Aires, buscando conectar con el público a través de la pasión futbolera y musical.

Sin embargo, el equipo, que tiene su base de operaciones en Enstone, Inglaterra, no previó el impacto político del contenido. El recorte no llegó de forma casual: esta semana, Malvinas regresó a la primera plana global tras la filtración de la agencia Reuters, que reveló que Donald Trump evalúa quitarle el apoyo histórico a Gran Bretaña por las islas como represalia por la falta de acompañamiento británico en la guerra contra Irán.