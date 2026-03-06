Apertura: Arranca el Hockey Césped femenino

Todo listo y dispuesto, después de una larga espera, comienza el primer torneo de la primera parte del año del hockey césped mendocino
La primera fecha del torneo Apertura de hockey césped comenzará a disputarse este sábado en diferentes canchas de la provincia. Retornan al máximo círculo las Rayitas de Peumayén. En tanto, debutarán las escuadras de Liceo "B" y San Juan Rugby, en este que es el máximo círculo del stick y la bocha
Los partidos serán. En el estadio Ciudad de Godoy Cruz, Los Tordos se mide con Leonardo Murialdo a las 16.45.
Otros juegos serán. En Luján, Vistalba espera por UN Cuyo (16.45), y Liceo "A" recibe a Maristas de San Rafael (16.45), en cancha de las Clavitas.
En Dorrego, club Alemán se verá las caras ante Peumayén (16.45) y en YPF, CMR Andino jugará de local con Marista (16.45) y en General Ortega, Teqüe recibe a Liceo "B" (16.45).
En la vecina provincia norteña, San Juan Rugby se mide con UN San Juan (16.45).
Cierra la fecha, a las 18.45, Obras ante Banco Mendoza en el estadio de Parque San Vicente.