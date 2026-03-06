Apertura: Arranca el Hockey Césped femenino

Todo listo y dispuesto, después de una larga espera, comienza el primer torneo de la primera parte del año del hockey césped mendocino

Hockey Césped. Los Tordos es el último campeón del 2025.

La primera fecha del torneo Apertura de hockey césped comenzará a disputarse este sábado en diferentes canchas de la provincia. Retornan al máximo círculo las Rayitas de Peumayén. En tanto, debutarán las escuadras de Liceo "B" y San Juan Rugby, en este que es el máximo círculo del stick y la bocha

Los partidos serán. En el estadio Ciudad de Godoy Cruz, Los Tordos se mide con Leonardo Murialdo a las 16.45.

Otros juegos serán. En Luján, Vistalba espera por UN Cuyo (16.45), y Liceo "A" recibe a Maristas de San Rafael (16.45), en cancha de las Clavitas.

En Dorrego, club Alemán se verá las caras ante Peumayén (16.45) y en YPF, CMR Andino jugará de local con Marista (16.45) y en General Ortega, Teqüe recibe a Liceo "B" (16.45).