Las chicas del club Tacurú son las campeonas y ascendieron a la zona "A"

El Club Tacurú de la ciudad de San Martín es el flamante campeón del torneo de Apertura Damas Mayores en la zona "B" y gracias a esta nueva copa y medallas doradas recibidas por su campaña ascendieron al máximo certamen del hockey césped de Mendoza.

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A Tacurú se les denomina también como las Hormiguitas. En este torneo las Azul y Oro trabajaron duro para volver a ascender y lo lograron. Hasta el momento de esta publicación Jugaron 13 partidos de los cuales ganaron 12 y empataron 1 y no registran aún derrotas. Sumaron 38 puntos y marcaron 40 goles y recibieron solo cinco tantos en contra.

Algo para destacar es que a las chicas del "Tacu" les quedan dos fechas para completar.

Esta semana ganaron a Los Tordos "C" 4 a 0, con esta victoria y quedando 2 partidos por jugar aseguraron el ascenso directo al Torneo de Clausura 2026

La capitana de la formación es Giuliana Troyano, la sub capitanas: Sasha Gutiérrez y Catalina Zangrandi

El director técnico es Juan Antonio Munafó. La preparadora física es: Danila López y el ayudante técnico: Franco Santilli.

La goleadora del equipo es Ana Milagros Casullo con 8 unidades.

Todas las campeonas

María Paz Antich

Soledad Arias

Ana Casullo

María Cereda

Paulian Consoli

María Sol Devia

Delfina Di Paola

Morena Díaz

Sasha Gutiérrez

Luana Guzmán

María Icart

Solana Innocente

Sofía Jañaz

María Lissotto

María Olmedo

María Sol Ramírez

Florencia Rodríguez

Pierina Rossi

Dulce Sánchez

María Sánchez

Ama Scaccia

Giuliana Troyano

Ornella Troyano

Ana Catalina Zangrandi

Campaña

Tacurú venció a Banco Mendoza "C" (1 a 0). Marista "B" (1 a 0). Marista "C" (5 a 1); Rivadavia (1 a 0); Los Tordos "B" ( 3 a 1). Banco Mendoza "B" (2 a 0). San Jorge (3 a 1); San Rafael Tenis Club (3 a 0). Mendoza RC (12 a 0); Teqüe "B" (2 a 1).

Solo empató con Pumai (1 a 1). En ese partido el punto bonus fue para las Hormiguitas esteñas.

A las chicas de Tacurú solo le quedan dos partidos por jugar ante Club Alemán "B" el 13 de junio y ante Banco Nación el 20 de junio.