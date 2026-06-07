Las chicas del club Tacurú son las campeonas y ascendieron a la zona "A"

El Club Tacurú de la ciudad de San Martín es el flamante campeón del torneo de Apertura Damas Mayores en la zona "B" y gracias a esta nueva copa y medallas doradas recibidas por su campaña ascendieron al máximo certamen del hockey césped de Mendoza.
El elenco esteño de Tacurú, en su última presentación en el marco del torneo Apertura, derrotó a Los Tordos "C" y se quedó con el pasaje directo a primera
El Club Tacurú de la ciudad de San Martín es el flamante campeón del torneo de Apertura Damas Mayores en la zona "B" y gracias a esta nueva copa y medallas doradas recibidas por su campaña ascendieron al máximo certamen del hockey césped de Mendoza.
A Tacurú se les denomina también como las Hormiguitas. En este torneo las Azul y Oro trabajaron duro para volver a ascender y lo lograron. Hasta el momento de esta publicación Jugaron 13 partidos de los cuales ganaron 12 y empataron 1 y no registran aún derrotas. Sumaron 38 puntos y marcaron 40 goles y recibieron solo cinco tantos en contra.
Algo para destacar es que a las chicas del "Tacu" les quedan dos fechas para completar.
Esta semana ganaron a Los Tordos "C" 4 a 0, con esta victoria y quedando 2 partidos por jugar aseguraron el ascenso directo al Torneo de Clausura 2026
La capitana de la formación es Giuliana Troyano, la sub capitanas: Sasha Gutiérrez y Catalina Zangrandi
El director técnico es Juan Antonio Munafó. La preparadora física es: Danila López y el ayudante técnico: Franco Santilli.
La goleadora del equipo es Ana Milagros Casullo con 8 unidades.
María Paz Antich
Soledad Arias
Ana Casullo
María Cereda
Paulian Consoli
María Sol Devia
Delfina Di Paola
Morena Díaz
Sasha Gutiérrez
Luana Guzmán
María Icart
Solana Innocente
Sofía Jañaz
María Lissotto
María Olmedo
María Sol Ramírez
Florencia Rodríguez
Pierina Rossi
Dulce Sánchez
María Sánchez
Ama Scaccia
Giuliana Troyano
Ornella Troyano
Ana Catalina Zangrandi
Tacurú venció a Banco Mendoza "C" (1 a 0). Marista "B" (1 a 0). Marista "C" (5 a 1); Rivadavia (1 a 0); Los Tordos "B" ( 3 a 1). Banco Mendoza "B" (2 a 0). San Jorge (3 a 1); San Rafael Tenis Club (3 a 0). Mendoza RC (12 a 0); Teqüe "B" (2 a 1).
Solo empató con Pumai (1 a 1). En ese partido el punto bonus fue para las Hormiguitas esteñas.
A las chicas de Tacurú solo le quedan dos partidos por jugar ante Club Alemán "B" el 13 de junio y ante Banco Nación el 20 de junio.