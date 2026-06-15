Kansas City ya vive al ritmo de Argentina: multitudinario banderazo en la previa del debut mundialista

La cuenta La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse c on fuerza en Kansas City. A varios kilómetros de casa, cientos de hinchas transformaron una esquina de Missouri en una auténtica fiesta celeste y blanca, con un multitudinario banderazo que reunió a fanáticos llegados desde distintos puntos de Estados Unidos.

El punto de encuentro fue el restaurante Los Hornos, convertido por unas horas en el epicentro de la pasión argentina. Allí se congregaron entre 1.000 y 1.200 personas para compartir la previa mundialista en un ambiente cargado de emoción, música y recuerdos.

Las camisetas de la Selección dominaron la escena . Muchas llevaban el número 10 en la espalda, con los nombres de Lionel Messi y Diego Maradona como protagonistas . A su alrededor aparecieron banderas, réplicas de la Copa del Mundo, bombos y los tradicionales cánticos que acompañan a la Albiceleste en cada competencia internacional.

El legado de Tula, presente en Kansas La hinchada argentina homenajeó al histórico Carlos Pascual, fallecido en 2024, llevando su emblemático bombo al banderazo en Kansas City. pic.twitter.com/5C3sQOhuDC

El himno no oficial de la consagración en Qatar volvió a escucharse con fuerza. “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” fue uno de los cantos más repetidos por los hinchas, que acompañaron la jornada con aplausos, percusión y una energía que convirtió el estacionamiento del complejo en una improvisada tribuna mundialista.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo relacionado con un símbolo histórico de la hinchada argentina: el legendario bombo de Carlos "Tula" Pascual.

El instrumento, inseparable compañero de la Selección durante décadas y presente en numerosos Mundiales, volvió a sonar en una concentración albiceleste. Su presencia despertó la emoción de muchos fanáticos que crecieron identificando ese sonido con las grandes citas del fútbol argentino.

Quien tuvo la responsabilidad de hacerlo sonar fue Willy, un argentino radicado en Estados Unidos que recibió la oportunidad de manera inesperada. La experiencia, según reconoció, le generó una mezcla de orgullo, nostalgia y emoción al recordar a su familia y al país que dejó atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/2066311257326551532&partner=&hide_thread=false BANDERAZO ARGENTINO EN KANSAS CITY. pic.twitter.com/miEYVYK0SM — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) June 15, 2026

Un punto de encuentro para la comunidad

La convocatoria también reflejó el crecimiento de la comunidad argentina en la región. Residentes, turistas y seguidores que viajaron especialmente para acompañar al equipo compartieron la jornada con curiosos estadounidenses que se acercaron para conocer de cerca una de las expresiones más características de la cultura futbolera argentina.

La elección de Los Hornos como sede del encuentro tampoco fue casual. El restaurante, fundado por argentinos instalados en Kansas City, se transformó durante estos días en uno de los centros de reunión de los fanáticos que siguen a la Selección.

image Banderazo argentino en Kansas City. Gentileza.

La ilusión ya está en marcha

A la espera del debut del equipo de Lionel Scaloni, los hinchas comenzaron a jugar su propio partido. Lejos de Argentina, pero unidos por la misma pasión, demostraron que la fiebre mundialista ya se instaló en Kansas City.

Entre canciones, abrazos y recuerdos, la ilusión por volver a ver a la Albiceleste en acción quedó reflejada en una imagen que se repetirá en distintas ciudades de Estados Unidos: miles de argentinos acompañando a su selección como si estuvieran en casa.