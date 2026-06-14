Deportivo Maipú cayó ante Tristán Suárez y dejó atrás su racha positiva en el Sperdutti

Deportivo Maipú perdió frente a Tristán Suárez en uno de los duelos correspondiente a la fecha 18 de la Zona B de Primera Nacional. En el estadio Omar Higinio Sperdutti, el Cruzado dejó atrás una racha de cuatro partidos sin derrotas y terminó pagando caro la expulsión de Tiago Ferreyra en el segundo tiempo.

El único gol de la tarde llegó a los 35 minutos del complemento. Agüero co metió una infracción sobre Álvarez dentro del área y el árbitro Lucas Comesaña, bien ubicado, sancionó penal. Desde los doce pasos, Berón no falló y marcó el 1 a 0 definitivo para el Lechero.

Hasta ese momento, el encuentro había si do equilibrado y con escasas situaciones de peligro. Sin embargo, la expulsión de Ferreyra a los 25 minutos del complemento condicionó el desarrollo para el conjunto maipucino, que debió afrontar el tramo final con un hombre menos.

Pese a la desventaja numérica, Maipú no renunció al partido . Con más empuje que fútbol, adelantó sus líneas en busca de la igualdad y estuvo cerca de conseguirla a través de F aggioli y Silva, quienes generaron las situaciones más peligrosas en los minutos finales . Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó y el equipo mendocino terminó quedándose con las manos vacías.

El ingreso de Berón le dio mayor profundidad a Tristán Suárez , que mejoró en ofensiva durante el complemento. Una de las oportunidades más claras antes del gol llegó tras un centro pasado para Manuel Guillén, quien conectó una volea de derecha que fue bien controlada por Galardi.

A lo largo del encuentro, Maipú mostró más entrega que juego. Sus principales nombres, como Eggel, Bonfigli y Mansilla, no lograron desequilibrar ni generar situaciones de riesgo de manera sostenida. Lo mejor del Botellero se vio durante la primera etapa, cuando consiguió inquietar mediante dos contragolpes conducidos por Galardi.

En la primera jugada un pelotazo largo de Galardi para Eggel, que definió desviado y encontró la parte externa de la red. Luego, otro envío preciso habilitó a Saccone por la izquierda y el delantero sacó un remate cruzado pese a la marca, pero Bigo respondió con una gran atajada para sostener el cero.

image Deportivo Maipú Prensa Maipú

Un primer tiempo sin emociones

Tristán Suárez había comenzado mejor el partido. Con intensidad y movilidad en la mitad de la cancha, encontró en Nicolás Del Priore, Nicolás Sánchez y Manuel Guillén a sus principales intérpretes. Además, el lavallino Veliez aportó profundidad por el sector derecho y complicó en varios pasajes a la defensa local.

La situación más clara de la primera etapa llegó a los 38 minutos. Tras un despeje, Sánchez capturó un rebote en la medialuna y sacó un potente remate de derecha que se estrelló en el travesaño cuando Galardi ya estaba vencido. Fue la acción más peligrosa de un primer tiempo discreto y con pocas emociones.

Con el correr de los minutos, el partido perdió intensidad y se volvió trabado en la mitad de la cancha. Hubo mucha lucha, escasas asociaciones y pocas llegadas a los arcos. En ese contexto, la expulsión de Ferreyra terminó inclinando la balanza a favor de la visita, que encontró la ventaja desde el punto penal y supo defenderla hasta el pitazo final.

Maipú dejó una imagen de entrega y sacrificio, pero careció de claridad en los metros finales. La derrota cortó una racha positiva y le impidió seguir sumando de local en una Zona B y por ahora está afuera del Reducido

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