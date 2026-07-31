Duro castigo para Enzo Pérez tras el escándalo en Salta: la sanción del Tribunal de Disciplina

La visita de Deportivo Maipú a Gimnasia y Tiro de Salta por la fecha 22 de la Primera Nacional terminó en un auténtico dolor de cabeza para el Cruzado. No solo cayó por 1-0 en el Gigante del Norte, sino que además sufrió la expulsión de Enzo Pérez, quien protagonizó un cruce fuera de control con la terna arbitral y recibió una sanción de tres fechas por parte de la AFA.
¿Qué pasó en Salta? El insólito penal que desató el furor del Botellero
El momento cumbre del encuentro llegó en el tramo final. El árbitro Gastón Monzón Brizuela cobró penal a favor del local por una falta de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. Lautaro Gordillo pateó y el arquero Nahuel Galardi contuvo el disparo. Sin embargo, el juez advirtió un adelantamiento del portero e indicó que la pena máxima debía ejecutarse nuevamente.
La decisión desató el aireado e inmediato reclamo de todo Maipú:
Tres fechas de suspensión para Enzo Pérez en Deportivo Maipú.
Gentileza: TyC Sports.
Compañeros y miembros del cuerpo técnico del Botellero debieron intervenir para contener al mediocampista de 40 años, quien terminó abandonando el campo entre insultos.
El fallo del Tribunal de Disciplina y la postura de Deportivo Maipú
A pesar de que la dirigencia del Cruzado emitió un comunicado oficial desmintiendo agresiones físicas o escupitajo a la autoridad del partido, el informe del Tribunal de Disciplina fue tajante.
Tanto Enzo Pérez como Matías Viguet fueron sancionados con tres fechas de suspensión, amparados en el artículo 12.3 del Código Disciplinario, el cual especifica:
"Cualquier hecho inmoral o reprobable o acto que signifique indisciplina, no previsto en este Código será reprimido con la pena adecuada a su naturaleza, gravedad y circunstancias."
Un regreso accidentado para el referente mendocino
Este encuentro en el Gigante del Norte representó apenas la segunda presentación de Enzo Pérez desde su esperado retorno a Deportivo Maipú —club donde dio sus primeros pasos profesionales—, tras haber debutado en la fecha previa durante el empate sin goles frente a San Martín de Tucumán. Ahora, el volante deberá cumplir la sanción y ver los próximos tres compromisos del certamen desde afuera.