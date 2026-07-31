Duro castigo para Enzo Pérez tras el escándalo en Salta: la sanción del Tribunal de Disciplina

Deportivo Maipú perdió en Salta en una tarde marcada por la polémica y las expulsiones

El momento cumbre del encuentro llegó en el tramo final. El árbitro Gastón Monzón Brizuela cobró penal a favor del local por una falta de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. Lautaro Gordillo pateó y el arquero Nahuel Galardi contuvo el disparo. Sin embargo, el juez advirtió un adelantamiento del portero e indicó que la pena máxima debía ejecutarse nuevamente.

La decisión desató el aireado e inmediato reclamo de todo Maipú:

Compañeros y miembros del cuerpo técnico del Botellero debieron intervenir para contener al mediocampista de 40 años, quien terminó abandonando el campo entre insultos.

El gesto de la discordia: Fuera de sí, Enzo Pérez realizó el gesto de "robo" hacia la terna arbitral y corrió a encarar cara a cara al cuarto árbitro.

Redobló la furia: Lejos de calmar el ambiente, el exRiver, Estudiantes y Selección Argentina también fue expulsado.

A los 79 minutos, tras la extensa interrupción, Gordillo repitió el penal y anotó el único tanto del partido. Con dos hombres menos, el equipo dirigido por Mariano Echeverría no logró reaccionar.

El fallo del Tribunal de Disciplina y la postura de Deportivo Maipú

A pesar de que la dirigencia del Cruzado emitió un comunicado oficial desmintiendo agresiones físicas o escupitajo a la autoridad del partido, el informe del Tribunal de Disciplina fue tajante.

Tanto Enzo Pérez como Matías Viguet fueron sancionados con tres fechas de suspensión, amparados en el artículo 12.3 del Código Disciplinario, el cual especifica:

"Cualquier hecho inmoral o reprobable o acto que signifique indisciplina, no previsto en este Código será reprimido con la pena adecuada a su naturaleza, gravedad y circunstancias."

Un regreso accidentado para el referente mendocino

Este encuentro en el Gigante del Norte representó apenas la segunda presentación de Enzo Pérez desde su esperado retorno a Deportivo Maipú —club donde dio sus primeros pasos profesionales—, tras haber debutado en la fecha previa durante el empate sin goles frente a San Martín de Tucumán. Ahora, el volante deberá cumplir la sanción y ver los próximos tres compromisos del certamen desde afuera.