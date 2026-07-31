Cuando Diego Maradona se rindió ante el talento Franco Baresi: "Pienso que es el mejor defensor del mundo"

Tras conocerse la muerte del histórico zaguero italiano, reapareció un icónico video de 1989 en el San Paolo donde Diego Maradona elogió a Baresi. Video.

Diego Maradona se rindió ante el talento de Franco Baresi, considerado el mejor defensor italiano de la historia.

El fallecimiento de Franco Baresi conmocionó al fútbol mundial. En medio del dolor, fanáticos e historiadores del deporte rescataron imágenes que sintetizan la dimensión de la leyenda del AC Milan y de la Selección de Italia. Entre todo el archivo, un fragmento audiovisual de octubre de 1989 se volvió viral en redes sociales.

La escena transcurre en los pasillos del estadio San Paolo (hoy Diego Armando Maradona), minutos después de un cruce electrizante entre Napoli y Milan. En las imágenes se observa a Diego Armando Maradona caminando hacia el vestuario luciendo la emblemática camiseta número 6 del defensor italiano, todavía transpirada.

La declaración de Diego Maradona que quedó para la historia Al ser abordado por un periodista en los pasillos del estadio napolitano, el '10' no dudó en expresar su admiración por el capitán del equipo 'Rossonero':

"Esta es una camiseta de un grandísimo jugador. Pienso que Franco Baresi es el mejor defensor. Este es un recuerdo que lo guardaré para toda la vida", sentenció Maradona.

Napoli vs. Milan: La gran rivalidad del fútbol italiano en los años 80. Gentileaza. Napoli vs. Milan: La gran rivalidad del fútbol italiano en los años 80 La declaración de Diego cobró un valor incalculable por el contexto en el que se dio. A finales de la década de 1980, los enfrentamientos entre el Napoli de Maradona y el Milan de Baresi, Arrigo Sacchi, Marco van Basten y Ruud Gullit paralizaban a la Serie A y a toda Europa.