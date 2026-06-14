14 de junio de 2026 - 22:40

Ecuador pagó caro su falta de eficacia y perdió ante Costa de Marfil

La ‘Tri’ fue superior a lo largo del partido, dominó y generó múltiples chances en un estadio colmado que la alentó, pero falló en la definición. Los Elefantes sellaron la victoria en la última jugada del encuentro.

Los jugadores de Costa de Marfil celebran este domingo, al finalizar un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia .&nbsp;

Los jugadores de Costa de Marfil celebran este domingo, al finalizar un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia . 

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EFE/ Sebastiao Moreira
Los Andes | Redacción Deportes
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La ‘Tri’, dirigida por Sebastián Beccacece, contó con el respaldo masivo de sus hinchas en el estadio de Filadelfia, donde prácticamente jugó como local. Ese acompañamiento se trasladó al campo de juego, donde el equipo sudamericano asumió el protagonismo desde el inicio y generó las primeras situaciones de peligro.

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Ibrahim Sangare levanta en andas al autor del gol Amad Diallo, quien selló una valiosa victoria para Costa de Marfil sobre la hora.

Ibrahim Sangare levanta en andas al autor del gol Amad Diallo, quien selló una valiosa victoria para Costa de Marfil sobre la hora.

Moisés Caicedo y Enner Valencia tuvieron aproximaciones claras en el área rival, mientras que John Yeboah estuvo cerca de abrir el marcador con un remate cruzado que pasó muy cerca del poste. Ecuador mostró intensidad, movilidad y ambición ofensiva en el arranque.

Un partido abierto y con chances para los dos

Con el correr de los minutos, el conjunto africano logró equilibrar el desarrollo del juego. El conjunto africano respondió con transiciones rápidas y ataques directos que exigieron atención permanente de la defensa ecuatoriana. El partido se volvió abierto, con llegadas en ambos arcos y un ritmo de ida y vuelta.

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En la segunda mitad, Ecuador mantuvo la iniciativa y buscó con insistencia el gol. Gonzalo Plata tuvo una de las chances más claras con un remate potente que exigió una buena respuesta del arquero rival, en medio de una seguidilla de aproximaciones que no lograron romper el cero.

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Estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia lució prácticamente amarillo, porque fue colmado por los hinchas ecuatorianos.

Estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia lució prácticamente amarillo, porque fue colmado por los hinchas ecuatorianos.

Ecuador insistió, pero no pudo concretar

El equipo sudamericano incluso estuvo cerca en más de una oportunidad, con remates que se estrellaron en el travesaño, pero la falta de precisión en la definición le impidió capitalizar su dominio territorial.

Cuando el empate parecía definitivo, Los Elefantes golpearon en el momento final. Amad Diallo definió con un remate cruzado dentro del área y marcó el único tanto del encuentro en el cierre del partido.

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Costa de Marfil encontró el golpe en el cierre

El impacto fue inmediato: desazón en el conjunto ecuatoriano y silencio momentáneo en un estadio que había sido mayoritariamente favorable a la ‘Tri’ durante toda la jornada.

Ecuador dejó una imagen competitiva, con dominio por momentos y múltiples situaciones generadas, pero terminó pagando caro su falta de eficacia. Costa de Marfil fue más contundente en el tramo decisivo y se llevó un triunfo valioso en el debut mundialista.

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