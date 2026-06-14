Ecuador pagó caro su falta de eficacia y perdió ante Costa de Marfil

Ecuador comenzó su partipación en el Mundial 2026 con una derrota ante Costa de Marfil. En el último minuto del partido, el conjunto africano encontró el gol decisivo tras una rápido contragolpe que terminó con una definición impecable de Amad Diallo dentro del área, suficiente para sellar el 1-0 final, en un duelo correspondiente al Grupo E.
La ‘Tri’, dirigida por Sebastián Beccacece, contó con el respaldo masivo de sus hinchas en el estadio de Filadelfia, donde prácticamente jugó como local. Ese acompañamiento se trasladó al campo de juego, donde el equipo sudamericano asumió el protagonismo desde el inicio y generó las primeras situaciones de peligro.
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Ibrahim Sangare levanta en andas al autor del gol Amad Diallo, quien selló una valiosa victoria para Costa de Marfil sobre la hora.
EFE/ Sebastiao Moreira
Moisés Caicedo y Enner Valencia tuvieron aproximaciones claras en el área rival, mientras que John Yeboah estuvo cerca de abrir el marcador con un remate cruzado que pasó muy cerca del poste. Ecuador mostró intensidad, movilidad y ambición ofensiva en el arranque.
Un partido abierto y con chances para los dos
Con el correr de los minutos, el conjunto africano logró equilibrar el desarrollo del juego. El conjunto africano respondió con transiciones rápidas y ataques directos que exigieron atención permanente de la defensa ecuatoriana. El partido se volvió abierto, con llegadas en ambos arcos y un ritmo de ida y vuelta.
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En la segunda mitad, Ecuador mantuvo la iniciativa y buscó con insistencia el gol. Gonzalo Plata tuvo una de las chances más claras con un remate potente que exigió una buena respuesta del arquero rival, en medio de una seguidilla de aproximaciones que no lograron romper el cero.
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Estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia lució prácticamente amarillo, porque fue colmado por los hinchas ecuatorianos.
. EFE/ Sebastiao Moreira
Ecuador insistió, pero no pudo concretar
El equipo sudamericano incluso estuvo cerca en más de una oportunidad, con remates que se estrellaron en el travesaño, pero la falta de precisión en la definición le impidió capitalizar su dominio territorial.
Cuando el empate parecía definitivo, Los Elefantes golpearon en el momento final. Amad Diallo definió con un remate cruzado dentro del área y marcó el único tanto del encuentro en el cierre del partido.
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Costa de Marfil encontró el golpe en el cierre
El impacto fue inmediato: desazón en el conjunto ecuatoriano y silencio momentáneo en un estadio que había sido mayoritariamente favorable a la ‘Tri’ durante toda la jornada.
Ecuador dejó una imagen competitiva, con dominio por momentos y múltiples situaciones generadas, pero terminó pagando caro su falta de eficacia. Costa de Marfil fue más contundente en el tramo decisivo y se llevó un triunfo valioso en el debut mundialista.