Ecuador pagó caro su falta de eficacia y perdió ante Costa de Marfil

La ‘Tri’ fue superior a lo largo del partido, dominó y generó múltiples chances en un estadio colmado que la alentó, p ero falló en la definición. Los Elefantes sellaron la victoria en la última jugada del encuentro.

Los jugadores de Costa de Marfil celebran este domingo, al finalizar un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia .

Ecuador comenzó su partipación en el Mundial 2026 con una derrota ante Costa de Marfil. En el último minuto del partido, el conjunto africano encontró el gol decisivo tras una rápido contragolpe que terminó con una definición impecable de Amad Diallo dentro del área, suficiente para sellar el 1-0 final, en un duelo correspondiente al Grupo E.

La ‘Tri’, dirigida por Sebastián Beccacece, contó con el respaldo masivo de sus hinchas en el estadio de Filadelfia, donde prácticamente jugó como local. Ese acompañamiento se trasladó al campo de juego, donde el equipo sudamericano asumió el protagonismo desde el inicio y generó las primeras situaciones de peligro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066325073842131293&partner=&hide_thread=false ¡¡LA CALIDAD DE UN CRACK DEL MANCHESTER UNITED!! Luego de una gran corrida de Singo, zurdazo de primera de Diallo para el agónico 1-0 de Costa de Marfil ante Ecuador.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4lj4u3Fe2n — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2026 11f09f7e93b53431d8ede4c9fba1068ad9d6e6b7w Ibrahim Sangare levanta en andas al autor del gol Amad Diallo, quien selló una valiosa victoria para Costa de Marfil sobre la hora. EFE/ Sebastiao Moreira Moisés Caicedo y Enner Valencia tuvieron aproximaciones claras en el área rival, mientras que John Yeboah estuvo cerca de abrir el marcador con un remate cruzado que pasó muy cerca del poste. Ecuador mostró intensidad, movilidad y ambición ofensiva en el arranque.

Un partido abierto y con chances para los dos Con el correr de los minutos, el conjunto africano logró equilibrar el desarrollo del juego. El conjunto africano respondió con transiciones rápidas y ataques directos que exigieron atención permanente de la defensa ecuatoriana. El partido se volvió abierto, con llegadas en ambos arcos y un ritmo de ida y vuelta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066304474654584881&partner=&hide_thread=false ¡¡PLATA YA LO ESTABA GRITANDO!! El travesaño le dijo que NO a un remate de Yeboah desde afuera del área y Ecuador se perdió el 1-0 ante Costa de Marfil.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RSMYcoKJWL — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026 En la segunda mitad, Ecuador mantuvo la iniciativa y buscó con insistencia el gol. Gonzalo Plata tuvo una de las chances más claras con un remate potente que exigió una buena respuesta del arquero rival, en medio de una seguidilla de aproximaciones que no lograron romper el cero.