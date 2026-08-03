El regreso de Carlos Sperdutti al fútbol de Mendoza

Carlos Sperdutti, una de las figuras emblemáticas del Deportivo Maipú, del fútbol de Mendoza y que además ostenta un récord único en Sudamérica: 58 partidos invictos en su propia cancha. Esta marca lo ha consolidado como una leyenda dentro del club mendocino.

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Recientemente retornó de su retiro para "dar una mano" en la Selección Sub 20 de Mendoza que fue subcampeona en la Copa ciudad de San Luis.

“Me enfermé cuando dirigía a Gutiérrez, tuve una operación de rodilla y luego otra enfermedad. No dirigí más hasta la semana pasada, cuando junto a Chicho Bazzali y Gonzalo Torres estuvimos al frente de la selección mendocina en la Copa San Luis, donde salimos subcampeones”, relató Sperdutti durante la entrevista.

Agregó: “Me retiré, pero no de la forma que hubiese querido. El fútbol me dio muchas alegrías y algunas tristezas. Sin embargo, no tuve el retiro que creo merecía”.

Sobre sus planes a futuro, Sperdutti expresó: “Si se concreta un proyecto en la Liga Mendocina, daré una mano un tiempo más. Es un proyecto del presidente de la liga, Diego Reyes, y esperemos que salga adelante y se materialice”.

Un pilar en la historia del Deportivo Maipú

Hace casi un cuarto de siglo, el Deportivo Maipú atravesaba momentos difíciles. En ese contexto, los hermanos Sperdutti llegaron para sostener a flote esta tradicional institución, que cumplirá 100 años el 16 de diciembre del próximo año.

Carlos Sperdutti fue entrenador del primer equipo del Deportivo Maipú en varios ciclos y, aunque hasta no hace mucho estuvo retirado, la semana pasada tuvo la satisfacción de dirigir junto a José Luis “Chicho” Bazzali a la selección mendocina Sub-20. El equipo llegó a la finalísima de la Copa San Luis, donde enfrentaron a la selección argentina de la categoría, obteniendo la medalla de plata.

Los mejores y peores momentos en el fútbol para Sperdutti

Ante la pregunta sobre sus mejores y peores momentos como entrenador, Sperdutti respondió: “Los buenos y malos momentos van de la mano. Un técnico debe disfrutar las victorias y aprender de los fracasos. Siempre estás pendiente del próximo partido y del próximo entrenamiento”.

Para él, todos los planteles dirigidos fueron importantes, sin diferencias: “Tuve la suerte de contar con grandes equipos y otros más discretos, pero siempre dirigí a todos con la misma entrega”.

Luis "Chicho" Bazzali y Carlos Sperdutti dirigiendo en la seleccion de Mendoza sub 20 Gentileza

La actualidad y la mirada de Sperdutti

Actualmente, Carlos trabaja en una pequeña empresa familiar. Sobre el Deportivo Maipú señaló: “El club atraviesa un buen momento deportivo e institucional, ha mejorado mucho. Pero, como dice un amigo, con plata se puede mejorar todo”.

En cuanto al fútbol, afirmó que su mejor momento fue como jugador: “Cuando jugaba, recibir la pelota y definir es único. Como técnico, arduamente trabajas toda la semana, y un mal resultado puede poner en riesgo tu continuidad”.

Al hablar sobre la suerte en el fútbol, aseguró: “Sí existe, pero hay que ayudarla con mucho trabajo”.

Una cábala que marcó su carrera

Recordó una anécdota con su cuerpo técnico: “Iban por la ruta 60 y vimos un caballito overo comiendo al borde del camino. Nos tocamos la rodilla y ganamos el partido. Al siguiente, repetimos el ritual y también ganamos. Pero un domingo que volvimos, no encontramos al caballo y empatamos. Después de eso, nunca más lo vimos”.

Una conexión imborrable con el club

Sobre si sigue asistiendo a la cancha, Sperdutti comentó: “Sí, voy a ver a Maipú. También he ido a Fadep y San Martín. Fui al debut de Echeverría y Enzo Imbesi. No he podido hablar personalmente con ellos, pero les mando mensajes. Espero que sigan bien”.

Finalmente, destacó: “El Deportivo Maipú es el club donde me inicié a los 11 años y estuve hasta los 29. Luego, fui ayudante de campo y técnico con 676 partidos dirigidos, toda una vida dedicada al club. Lo hice por pasión, porque era parte de mi familia. El rol de técnico es apasionante pero muchas veces injusto. Lo extraño mucho”.

Vida personal

Hoy Carlos Sperdutti comparte su vida con su esposa Mary Juárez, sus hijos Paola, Carla, Alejo y Maximiliano, y sus cuatro nietos: Emiliano, Lautaro, Celina y Augusto César.