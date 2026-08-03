Vozinha llegó a Chile para sumarse al Colo Colo: cuándo debuta y cuánta plata cobrará

Vozinha , el arquero de Cabo Verde que ganó popularidad tras su desempeño en el Mundial 2026 , particularmente en el partido de 16avos contra Argentina, finalmente arribó a Chile para sumarse al plantel del Colo Colo.

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Josimar José Évora Dias, de 40 años, fue recibido este lunes temprano en el aeropuerto de Santiago por unos 500 hinchas del histórico club, que lo esperaron con carteles, banderas y gritos de apoyo.

El jugador, incluido en el once ideal de la Copa del Mundo revelado por la FIFA a partir de los votos de los fanáticos, llegó libre al Cacique tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

El contrato con el Colo Colo será en primera instancia hasta diciembre, con una posible extensión para todo 2027.

Tras la revisión médica de esta mañana, se espera que Vozinha entrene por primera vez con Colo Colo el martes a la mañana y sea presentado de manera oficial minutos más tarde.

De acuerdo con Emol, el arquero de Cabo Verde recibiría de sueldo mensual un monto cercano a los 50.000 dólares.

Cuándo debuta Vozinha en el Colo Colo tras la demora de su llegada

Hay tres posibles fechas tentativas para el debut de Vozinha con la camiseta de los albos.

El próximo 9 de agosto, la más complicada, en el partido de Colo Colo ante Unión La Calera; el 16 de agosto ante O'Higgins; o el 23 de agosto ante Universidad de Chile, el superclásico chileno.

Vozinha llegó a Chile para sumarse al Colo Colo @ColoColo

La llegada de Vozinha a Chile se vio envuelta en polémica, ya que, durante las jornadas previas, se habló de versiones sobre posibles negociaciones con otros equipos. Entre ellas, circuló la posibilidad de que el club marroquí Renaissance de Berkane intentara fichar al jugador.

De acuerdo a La Tercera, Jaime Pizarro, director ejecutivo de Colo Colo, explicó que la demora se debió a “situaciones personales” del arquero y a trámites administrativos que debían resolverse en Cabo Verde y Lisboa.