Vozinha dejaría plantado a Colo-Colo y seguiría su carrera en Marruecos tras un Mundial consagratorio

El futuro de Vozinha , el experimentado arquero de Cabo Verde que sorprendió al mundo con sus actuaciones en el Mundial 2026, dio un giro inesperado. Cuando todo parecía encaminado para convertirse en nuevo jugador de Colo-Colo , versiones surgidas en las últimas horas indican que continuará su carrera en el fútbol marroquí.

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El guardameta de 40 años estaría negociando su incorporación al RS Berkane , una noticia que generó malestar entre los dirigentes e hinchas del conjunto chileno.

Vozinha, la gran figura del partido entre España y Cabo Verde.

Días atrás, Colo-Colo presentó oficialmente a Vozinha como una de sus incorporaciones para la temporada mediante sus redes sociales.

Sin embargo, el arquero nunca llegó a Chile para sumarse al plantel, lo que comenzó a despertar dudas sobre la operación.

Desde el club explicaron inicialmente que el retraso respondía a cuestiones personales y a la necesidad de completar documentación en Lisboa, Portugal.

El director ejecutivo de la institución, Jaime Pizarro, sostuvo que esos trámites eran el motivo por el cual el futbolista aún no se había incorporado.

Vozinha arquero de Cabo Verde que antes del Mundial 2026 hizo declaraciones en las redes alabando a Lionel Messi EFE

Un club marroquí aparece en escena

La situación cambió cuando un medio brasileño informó que Vozinha mantiene negociaciones avanzadas con el RS Berkane, subcampeón de la liga de Marruecos.

De confirmarse el acuerdo, el arquero dejaría sin efecto su llegada a Colo-Colo para continuar su carrera en el fútbol africano.

Hasta el momento, ninguna de las instituciones involucradas confirmó oficialmente el desenlace de la negociación.

El Mundial 2026 que cambió la carrera de Vozinha

El nombre de Vozinha ganó notoriedad internacional durante el Mundial 2026 gracias a sus destacadas actuaciones con la selección de Cabo Verde.

El arquero fue una de las figuras del equipo africano, que sorprendió al avanzar a la fase eliminatoria tras una sólida actuación en el grupo.

Cabo Verde logró clasificar luego de empatar:

España (0-0).

Uruguay (2-2).

Arabia Saudita (0-0).

Las intervenciones del arquero fueron determinantes para mantener con vida a su selección durante gran parte del torneo.

El arquero de 40 años, que cumplió el sueño de disputar su primer Mundial, firmó una actuación memorable con atajadas decisivas y se despidió del torneo como una de las grandes figuras de la Copa. EFE/ Alberto Boal

La eliminación frente a Argentina

La histórica campaña de Cabo Verde llegó a su fin en los 16avos de final, cuando enfrentó a la Selección argentina.

En un partido muy parejo, el conjunto dirigido por Argentina consiguió imponerse 3-2 en el tiempo suplementario, poniendo fin al sueño del seleccionado africano.

Pese a la eliminación, las actuaciones de Vozinha despertaron el interés de varios clubes y lo convirtieron en uno de los arqueros más destacados del campeonato.

Lionel Messi abrió la cuenta para Argentina, pero el equipo se desinfló y Cabo Verde lo hizo sufrir bajo una temperatura que saturó a todos. EFE

Un futuro que estaría lejos de Chile

Aunque Colo-Colo esperaba incorporarlo como una de sus principales apuestas para reforzar el arco, todo indica que el experimentado guardameta continuará su carrera en Marruecos.