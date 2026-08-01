1 de agosto de 2026 - 15:11

Deportivo Maipú juega en casa ante Atlanta: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Cruzado enfrentará al Bohemio en el Omar Higinio Sperdutti por la Primera Nacional, este domingo a las 15.30 horas.

Deportivo Maipú juega en casa con Atlanta

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El Cruzado vuelve a jugar en la Fortaleza por una nueva fecha del principal campeonato de ascenso del fútbol argentino. Todavía masticando bronca por el más que polémico encuentro que perdió ante Gimnasia y Tiro de Salta, el elenco de Mariano Echeverría sabe que necesita una victoria para mantenerse en puestos de clasificación al Reducido.

Enzo Pérez recibió dos fechas de suspensión tras su expulsión en Salta en su segundo partido en el Cruzado.

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Sin dudas, lo que más lamenta del polémico arbitraje sufrido el fin de semana pasada es la expulsión de su capitán y figura Enzo Pérez. El volante está sumando sus primeros minutos desde que concretó su ansiada vuelta, pero tendrá que ver los próximos tres encuentros desde afuera producto de la sanción impuesta por la tarjeta roja en Salta. Es una baja fuerte, teniendo en cuenta lo que significa en el grupo y en el hincha. También tendrá afuera a Matías Viguet.

Atlanta llega a Mendoza con sus propios objetivos. Necesita ganar para meterle presión al líder Gimnasia de Jujuy, y también dejar atrás la dura caída en casa del pasado lunes ante Almagro que terminó 3 a 1. El delantero Alejandro Quintana es su principal carta de gol, y cuenta en sus filas con el buen pie del exGimnasia Jeremías Rodríguez Puch. Es un elenco para prestarle atención, y no confiarse.

Posibles formaciones de Deportivo Maipú - Atlanta:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Nicolás Fernández, Juan De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Santiago Paulini, Juan Pablo Gobetto; Tomás Silva, Juan Cruz Giaccone. DT: Mariano Echeverría.

Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas, Rodrigo Sosa; Tomás Castro Ponce, Nicolás Previtali, Christian Bernardi; Jeremías Rodríguez Puch; Ignacio Rodríguez, Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano.

Datos del partido:

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Hora: 15.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Deportivo Maipú - Atlanta:

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