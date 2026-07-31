Estefanía Banini vuelve al club que cambió su carrera: el regreso de una leyenda a Colo Colo

Hay lugares que marcan una carrera para siempre. Para Estefanía Banini, ese lugar es Colo Colo. Allí dejó de ser la promesa del fútbol argentino para transformarse en una de las mejores futbolistas del continente . Doce años después de su partida, la mendocina decidió volver al club chileno con un objetivo que ilusiona a todo el pueblo albo: conquistar nuevamente la Copa Libertadores .

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La despedida al gran capitán de un fútbol que ya no existe

La noticia representa mucho más que una incorporación de jerarquía. Significa el regreso de una referente que construyó parte de la identidad futbolística de Colo Colo y que hoy vuelve con la experiencia acumulada tras una década en la élite del fútbol europeo.

Cuando Banini llegó a Colo Colo en 2011 todavía era una de las grandes promesas del fútbol argentino. Venía de destacarse en Mendoza, primero en Cementista y luego en Las Pumas, pero fue en Chile donde terminó de explotar.

Su talento no tardó en hacerse notar. Convirtió 37 goles en apenas 18 partidos durante el Apertura 2013 y fue una de las máximas figuras de un equipo que conquistó diez títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores femenina de 2012, la primera obtenida por el club.

Ese rendimiento abrió las puertas del exterior y marcó el inicio de una carrera que la llevaría a competir en Estados Unidos y luego en España.

La futbolista mendocina durante su presentación en el entidad chilena.

Una década entre las mejores del mundo

El recorrido europeo terminó de confirmar la dimensión de Banini. Defendió las camisetas de Valencia, Levante y Atlético de Madrid, donde conquistó la Copa de la Reina y se consolidó como una de las mediocampistas más desequilibrantes del fútbol femenino.

Además, fue distinguida por la FIFA al integrar el equipo ideal de 2021, un reconocimiento reservado para las mejores futbolistas del planeta.

En paralelo, escribió buena parte de la historia reciente de la Selección argentina. Disputó 53 partidos internacionales, jugó dos Copas del Mundo y cuatro Copas América, convirtiéndose en una referente de varias generaciones.

El regreso que nació desde el corazón

Pese a contar con otras propuestas, Banini sintió que era el momento de regresar. "Ya era hora de volver a casa, de defender estos colores que fueron quienes apostaron primero por mí y eso para mí vale muchísimo", explicó la futbolista tras confirmarse su incorporación.

También destacó el vínculo que mantuvo durante todos estos años con los hinchas albos. "El cariño de la gente fue fundamental. Me acompañaron durante toda mi carrera, más allá del club donde estuviera jugando".

La leyenda del fútbol mendocino junto a uno de sus grandes logros, la conquista de la Copa Libertadores junto a la entidad trasandina. Prensa Colo Colo

Un Colo Colo que vuelve a soñar

Banini llega a un equipo que atraviesa un presente excepcional. Colo Colo lidera con comodidad la Liga Femenina chilena, permanece invicto y se perfila como uno de los grandes candidatos de la temporada.

Su incorporación potencia un plantel que aspira a volver a competir por el máximo objetivo continental.

La mediocampista utilizará la camiseta número 21 y ya comenzó a entrenarse bajo las órdenes de Tatiele Silveira.

La ilusión de otra Libertadores

El desafío está claro y la propia Banini no lo ocultó. "El gran objetivo será intentar conquistar una segunda Copa Libertadores con Colo Colo", aseguró la mendocina, que vuelve al club con otra experiencia, otra madurez y el mismo talento que la convirtió en una de las mejores futbolistas argentinas de todos los tiempos.

Porque algunos regresos no tienen que ver con la nostalgia. Tienen que ver con volver al lugar donde nacen los grandes sueños. Y Banini eligió regresar precisamente allí, donde comenzó el camino que la llevó a convertirse en una leyenda del fútbol femenino.