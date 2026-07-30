Video: brasileña asegura que un instructor argentino la llamó "macaco" en Valle Nevado

Un instructor fue suspendido en el centro de esquí Valle Nevado, en Chile , luego de ser denunciado por un presunto episodio de racismo y xenofobia contra dos turistas brasileños . El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales y generó un fuerte repudio.

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La denuncia fue realizada esta semana por Ana Carolina Cruz (@ananochile en Instagram), una creadora de contenido brasileña que reside en Chile desde hace ocho años.

Según relató, el instructor, que sería de nacionalidad argentina, la insultó a ella y a su acompañante al llamarlos "macacos", un término utilizado de forma despectiva contra personas brasileñas, y les gritó que regresaran a su país. De hecho, hubo casos recientes similares como el de Agostina Páez, que quedó detenida en Río de Janeiro tras una pelea con mozos.

"Ayúdenme a denunciar esto. En ocho años en Chile jamás imaginé que pasaría por algo así", escribió la mujer denunciante en su cuenta de Instagram.

"Un instructor de Valle Nevado me llamó macaco (mono) y me dijo que regresara a Brasil solo por ser brasileña. Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia. Estamos en shock", agregó.

El video difundido por la víctima rápidamente se volvió viral y motivó la reacción de la empresa que maneja el complejo de montaña, ubicado a unos 68 kilómetros del centro de Santiago.

Valle Nevado suspendió al instructor e inició una investigación

A través de un comunicado oficial, Valle Nevado calificó el episodio como de "la mayor gravedad" y confirmó que el instructor fue suspendido de todas sus funciones de manera inmediata e indefinida mientras avanza una investigación interna.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido. Tomamos contacto directamente con la persona afectada y le expresamos nuestras más sinceras disculpas", indicó la empresa.

La brasileña Ana Carolina Cruz denunció que un instructor argentino la llamó "mono" en el centro de esquí Valle Nevado Gentileza

Además, el centro de esquí remarcó que rechaza "de manera absoluta cualquier acto de racismo o xenofobia" y aseguró que buscará esclarecer completamente lo sucedido para determinar las responsabilidades correspondientes.

"Estamos a total disposición para reunirnos personalmente, escuchar su experiencia y abordar este caso con la seriedad y el respeto que merece", concluyó el comunicado.

La brasileña dijo haber sufrido amenazas tras la denuncia

En diálogo con el canal Mega, Ana Carolina reveló haber recibido amenazas en sus redes sociales, particularmente de parte de cuentas anónimas, tras hacer la denuncia del video en Valle Nevado.

"Después que yo publiqué el video, algunos perfiles sin foto recién creados me empezaron a mandar mensajes con tono de amenaza, hablando ‘te vas a caer sola’, ‘te vamos a cobrar’, etcétera, y eso me asustó un poco. Entonces, sí, recibí la información de que era argentino, con quién vive, dónde está, etcétera, pero no quise confirmarla por miedo, por miedo de que me hicieran algo", comentó la mujer.