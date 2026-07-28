Un ADN confirmó que es Bernarda Vera la chilena "desaparecida en dictadura" y luego descubierta viva en Argentina

Más de medio siglo después de que fuera incorporada al listado oficial de detenidos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet , un análisis de ADN confirmó que la mujer hallada viviendo en Argentina es Bernarda Rosalba Vera Contardo.

Cornejo recibió al embajador de Chile y confirmó cuándo se adjudicará la licitación de la Ruta 7

Rosalía intentó saludar a una fan argentina y el estadio chileno reaccionó con abucheos

La confirmación fue comunicada por el ministro en visita para causas de Derechos Humanos de Chile, Álvaro Mesa Latorre, quien informó personalmente el resultado de la pericia a los familiares de Vera.

Según el diario BioBio Chile, el estudio fue realizado por el Servicio Médico Legal (SML) y comparó el perfil genético de la mujer con las muestras de ADN almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos.

Escándalo por Bernarda Vera: fue declarada desaparecida bajo la dictadura de Pinochet en Chile y está viva en Argentina

El examen arrojó una probabilidad de identificación superior al 99,9999%, lo que permitió establecer de manera científica qu e la mujer localizada en Mar del Plata corresponde efectivamente a la chilena "desaparecida" Bernarda Vera Contardo.

Tras conocerse el resultado, el magistrado resolvió mantener la causa bajo secreto de investigación y dispuso que el informe pericial permanezca reservado, ya que contiene datos personales protegidos por la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

El caso de Bernarda Vera: una chilena más de 50 años registrada como desaparecida pero oculta en Argentina

Bernarda Vera tenía 27 años cuando fue vista por última vez en octubre de 1973.

Era maestra, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Movimiento Campesino Revolucionario. Según la reconstrucción oficial vigente durante décadas, había sido detenida el 10 de octubre de 1973 en la localidad de Trafún, en la región de Valdivia.

Desde entonces se sostuvo que había sido ejecutada junto a otros prisioneros en el puente Villarrica, sobre el río Toltén.

Con esa versión, su nombre quedó incorporado al Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig) -una especie de Conadep trasandino-, al registro oficial de detenidos desaparecidos y también a los archivos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile.

Durante más de cinco décadas, el Estado chileno reconoció a Bernarda Vera oficialmente como víctima de violaciones a los derechos humanos, mientras su familia continuó buscándola sin obtener respuestas.

La historia comenzó a modificarse cuando una investigación periodística ubicó a una mujer llamada Bernarda Vera viviendo en Mar del Plata.

Los reportajes revelaron además que la mujer habría logrado escapar tras los hechos ocurridos en 1973 junto a un grupo de sobrevivientes encabezado por el ciudadano sueco Svante Grände, conocido como "Julio".

Posteriormente, habría cruzado la cordillera hacia Argentina antes de radicarse en Suecia.

Documentación del Servicio de Migraciones sueco mostró que una mujer identificada como Bernarda Vera obtuvo residencia en ese país en 1978 y, años después, accedió a la ciudadanía sueca.

Con el paso del tiempo regresó a vivir a Argentina.

Escándalo por Bernarda Vera: fue declarada desaparecida bajo la dictadura de Pinochet en Chile y está viva en Argentina Gentileza

En 2024, un equipo periodístico de Chilevisión logró localizar a Bernarda Vera en Mar del Plata. La mujer tenía una fecha de nacimiento coincidente con la registrada en Chile, aunque figuraba con un año diferente.

La mujer optó por no brindar declaraciones.

Cuando fue abordada por una periodista del canal chileno, respondió con un breve: "No, no", y, a través de su familia, manifestó que únicamente deseaba vivir en paz.