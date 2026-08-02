Deportivo Maipú: Histórico triunfo 4-2 sobre Atlanta en la Primera Nacional

En el marco de la fecha 23 de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Maipú venció a su similar de Atlanta, por 4 a 2. El Cruzado escaló a la sexta posición de la tabla.

Deportivo Maipú perdió en Salta en una tarde marcada por la polémica y las expulsiones

El Cruzado volvió a jugar en la Fortaleza por una nueva fecha del principal campeonato de ascenso del fútbol argentino. El elenco de Mariano Echeverría necesitaba una victoria para mantenerse en puestos de clasificación al Reducido.

Sin Enzo Pérez y Matías Viguet, había que ver cómo se presentaría el Cruzado ante el Bohemio, que ha tenido un desempeño de primer nivel esta temporada. Ambos protagonistas venían de perder: Atlanta ante Almagro por 3 a 1 y Deportivo Maipú que se inclinó en el Norte ante Gimnasia y Tiro.

Pasados los primeros 15 minutos, Atlanta obtuvo un penal por una falta de Saccone sobre Ignacio Rodríguez. Desde los doce pasos, el capitán del Bohemio, Nicolás Previtali, no erró y puso en ventaja a su equipo.

Poco a poco Maipú se sacudió la apatía. Tomás Silva empezó a multiplicarse y estuvo cerca de lograr el empate. Sin embargo, al minuto, Mirko Bonfigli sí pudo igualar el marcador 1 a 1.

No pasaron dos minutos del empate mendocino que Juan Cruz Giacone volvió a darle una alegría a la parcialidad del Botellero. En apenas tres minutos, Maipú daba vuelta un partido complicado.

Maipú siguió manejando los hilos del juego, pero en su mejor momento y sobre la hora, Tomás Castro, por izquierda, habilitó a Jeremías Puch, y el ex Gimnasia empató el score 2 a 2.

En el complemento, por momentos se prestaron el balón y en otras ocasiones la pelota se paseó entre las medias lunas. Fue el local el que mostró más ganas y corazón, si bien Atlanta es un rival de fuste. El Cruzado, cuando pudo contragolpeó y complicó al elenco auriazul. Casi a la media hora de juego, los maipucinos lograron un penal que fue canjeado por un gol de Mirko Bonfigli. El "ocho" fue la figura del lance, anotando dos tantos y una asistencia.

En el último cuarto de hora, Maipú se pareció al Ajax de la década de los ochenta, con hambre de gloria y precisión. Tomás Silva exigió al golero Francisco Rago.

Después, hubo una pausa porque los hinchas en el sector del tablón abusaron de las bengalas, cuyo humo rojo dificultaba la visibilidad del campo. Pese a ello, y una vez disipado el humo, Maipú siguió buscando hasta que Santiago Paulini conquistó el gol con un tiro inatajable para el "1" de Villa Crespo.

Fue un lindo triunfo del Deportivo Maipú, que no sintió las ausencias, sumó tres puntos de oro y se metió otra vez en la senda que conduce al reducido.

Losa integrantes del Deportivo Maipú se abrazan una vez conquistado tres puntos ante un duro rival como Atlanta Prensa Deportivo Maipú

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