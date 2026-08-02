2 de agosto de 2026 - 19:06

Deportivo Maipú: Saccone y Bonfigli destacan la resiliencia ante Atlanta en un partido complejo

Con dos goles clave, Mirko Bonfigli fue la figura del Deportivo Maipú en la victoria frente a Atlanta, destacando el esfuerzo colectivo.

Mirko Bonfigli estuvo en un alto nivel en la victoria de su equipo Deportivo Maipú ante Atlanta.

Mirko Bonfigli estuvo en un alto nivel en la victoria de su equipo Deportivo Maipú ante Atlanta.

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Franco Saccone y Mirko Bonfigli, figuras destacadas del encuentro, compartieron sus impresiones tras la victoria de Deportivo Maipú sobre Atlanta. El equipo demostró una notable resiliencia en un partido complejo, logrando revertir la situación adversa.

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En relación a una posible jugada polémica, Saccone comentó: "A mí no me pareció que haya sido penal, pero estas cosas suceden en los partidos. Lo importante es que pudimos revertir un encuentro que se presentó complejo, algo que no es fácil y no ocurre siempre, pero logramos sobreponernos".

La clave del éxito en la Primera Nacional

Saccone, consultado sobre las indicaciones del técnico, fue claro: "Pide sacrificio, que todos intentemos anotar goles y, en lo personal, que siempre ataque el segundo palo". El jugador también añadió que practica penales en todos los entrenamientos.

Mirko Bonfigli, figura del partido al anotar dos goles y dar una asistencia, expresó su satisfacción tras el duelo ante Atlanta. El delantero destacó la mentalidad del equipo.

“Estamos muy contentos porque entrenamos toda la semana con entusiasmo. Debíamos olvidar el último partido y mantenernos fuertes en casa. Tenemos claro que cuando las cosas no salen, hay que arriesgarlo todo. Practico penales en cada entrenamiento, es algo que hago siempre”.

“Demostramos la garra necesaria en un momento crucial. Tras su primer gol, nos reconectamos y sentimos un gran deseo de ganar contra un rival de jerarquía”.

El rol de Enzo Pérez y la dedicación de Bonfigli

"Antes del partido, Enzo Pérez me indicó que rematara al arco, algo que disfruto, y que le dedicara un gol. Es un placer contar con un compañero como él, un gran jugador de alta categoría y excelente persona", concluyó Bonfigli.

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