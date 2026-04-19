19 de abril de 2026 - 21:58

El Tala y Alemán fueron los campeones en el torneo Regional

Final para el Regional de Hockey Césped. El Tala de Córdoba y Club Alemán de Mendoza dieron la vuelta olímpica.

Las chicas de El Tala de Córdoba fueron las campeonas en el Regional A de Hockey Césped

Las chicas de El Tala de Córdoba fueron las campeonas en el Regional "A" de Hockey Césped

Foto:

Valentín Kark/AMHSC
Las chicas de Club Alemán que muestran sus medallas doradas

Las chicas de Club Alemán que muestran sus medallas doradas

Foto:

Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Cayó el telón para el Torneo Regional de Hockey Césped en sus capítulos "A" y "B" que tuvieron como escenario el Estadio de Hockey Ciudad de Godoy Cruz en Mendoza. El Club El Tala venció a UN Cuyo por 2 a 0 y se coronó campeón en la "A" . En tanto, las chicas de Club Alemán dieron la vuelta olímpica tras vencer a Barrio parque de Córdoba por 3 a 1.

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Marista sacó su chapa de candidato,  para vencer al siempre complicado y excelente equipo de La Tablada de Córdoba. Victoria Moretti lleva la bocha en un avance del equipo de la Ciudad de San Rafael.

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El elenco de El Tala venció a UN Cuyo 2 a 0 los goles de las albinegras fueron de Martina Villegas y por ende dieron la vuelta olímpica y se colgaron sus medallas doradas.

Por el tercer lugar, Teqüe derrotó a Maristas por 3 a 1. Los tantos de la "T" azul fueron de Martina Kretschmar y Lara Montenegro. Para el verde anotó Sofía Altamiranda.

Por el quinto puesto, La Tablada dio cuenta de Obras por 4 a 2 y por el séptimo lugar Liceo y Universidad Nacional de Río Cuarto empataron 0 a 0, por ende tuvieron que dirimir el puesto por penales y ahí fueron más efectivas las Clavitas, que vencieron por 3 a 1.

Posiciones Regional "A"

1º El Tala

2ª UN Cuyo

3º Teqüe

4 Maristas (SRF)

5º La Tablada

6º Obras

7º Liceo

8º Universidad Nacional de Río Cuarto

¿Y en el regional "B"?

Por su parte el elenco de Club Alemán de Dorrego se coronó campeón del Torneo Regional "B" porque venció al siempre complicado Barrio Parque por 3 a 1. Los goles de las Albitas fueron de Sol Florindo que anotó en dos ocasiones y Lola Pérez.

Por el tercer lugar Universitario venció a Tacurú por 3 a 2. En el quinto puesto Vistalba dio cuenta de Lomas de Rivadavia por penales 3 a 2. En tiempo reglamentario habían empatado 1 a 1. Por el séptimo casillero, Marista ganó a El Carmes de Córdoba por la cuenta mínima..

Posiciones

1º Club Alemán

2º Barrio Parque

3º Universitario

4º Tacurú

5º Vistalba

6º Lomas de Rivadavia

7º Marista

8º El Carmen

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