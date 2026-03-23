Hockey Césped: Alfredo Castro el mendocino que sigue batiendo récords en el extranjero

Era junio del año 2013 la selección mayor de Chile se media con Países Bajos, por una de las semifinales de la World League de hockey césped femenino, por ese entonces éste torneo entregaba cupos para el mundial. El resultado esperable: las de camiseta naranja ganaron por un abultado 7 a 0.

En 2022 en el mundial de España-Holanda, otra vez chilenas y neerlandesas se vuelven a encontrar en una cita planetaria y pese que fue derrota para las de camiseta Roja, el marcador terminó 2 a 1, mucho mas estrecho, estuvieron la mayoría del tiempo del partido empatadas y sin considerar que las holandesas eran locales.

Son números y datos que muestran estadísticamente el crecimiento del hockey femenino del otro lado de la Cordillera de Los Andes. Esto quedó demostrado hace algunos días cuando las denominadas "Diablas" (por el color de su camiseta) se coronaron campeonas invictas en el torneo pre mundial disputado en la ciudad de Santiago y donde sacaron pasaje para la próxima cita planetaria, que será organizada entre Bruselas y Ámsterdam. Además, este mes por primera vez en su historia deportiva, las chicas de Chile alcanzaron la onceava posición en el mundo. Histórico e interesante

El logro obtenido por la Roja del stick, no es fortuito, si no que responde a años de trabajo y formación, que ha sido guiado por manos mendocinas y se han logrado tras resultados contundentes en contra y esperanzadores. Estos logros partieron de una base que tiene nombre y apellido Alfredo Castro, que es el actual head coach de la Federación Chilena de hockey sobre Césped.

Alfredo Castro es un entrenador de Mendoza que lleva más de quince años radicado en el vecino país fue entrenador del seleccionado mayor rojo entre 2004 y 2009, luego tuvo un lapso que no dirigió, por estar abocado como (Manager y Coordinador en Confederación Argentina de Hockey Césped), pero retornó el 2013 en busca de cambiarle, en este, su segundo capítulo en Chile, definitivamente la cara a este deporte en Chile.

Con un enfoque nuevo, Alfredo Castro asumió ser Head Coach de la Federación de Chile y del staff de todos los seleccionados chilenos. "Esta encargado de todos los cuerpos técnicos de las juveniles y de la planificación que con llevan cada equipo. Sin él, no sé si se podría haber logrado todo este desarrollo", subrayó en una ocasión Andrés de Witt, actual titular del ente rector del hockey césped trasandino.

De Witt agregó que Alfredo posee un estilo conservador, una razón de por qué no es tan conocido en los medios de información en Chile. Sin embargo dejó claro que tiene un "gran papel en todo esto".

Uno de esos papeles es su rol en la cancha. El córner corto es una de las claves del equipo nacional de Chile, que quedó expresado en este Pre Mundial ultimo con un empate sobre la hora ante Japón y la primera victoria en damas mayores ante Australia, una de las potencias mundiales. Castro ha sido el mayor artífice de esta jugada en Chile, incluso el legendario Sergio "Cachito" Vigil lo mencionó en una entrevista en una canal del vecino país. "No se imaginan la estrategia que significa entrenar córner corto. Tenemos a Alfredo Castro y Carolina García, se encargan específicamente de esta jugada, ya sea ofensivo o defensivo. Son horas y horas de análisis de videos y entrenamientos", dijo el también ex DT de Las Diablas y Las Leonas.

La selección de damas de Chile nunca había sido campeón de uno de los pre mundiales femeninos, el mejor resultado hasta el momento había sido una plata en la copa Panamericana y la clasificación por primera vez a un torneo Mundialista de selecciones.

Las Diablas dejaron las derrotas abultadas por diversas alegrías. Desde la caída ante los Países Bajos expresada al inicio de esta nota, líneas arriba, existió un 13° lugar en una Copa del Mundo y 6 medallas de diferentes colores. Todo esto llevó a que se construyera un predio 100 por ciento para el hockey césped: el estadio nacional Claudia Schüler, que lleva el nombre de la recordada golera de la selección nacional de ese país que por esas cosas de la vida en sus comienzos no era arquera, si no que delantera, pero que Alfredo Castro la convenció para que se cambiara de puesto y defendiera el arco, porque de lo contrario no había chance de estar en el equipo nacional.

Algo más de Alfredo Castro

Es un especialista en batir récords históricos en su carrera deportiva, por ejemplo fue el primer entrenador de Mendoza en sacar campeón argentino al seleccionado de damas mayores local en 1994 en Mar del Plata. El primero en conducir a un club del interior y transformarlo en campeón argentino como fue al Andino (en ambas ramas) y el único coach campeón Panamericano de clubes con Andino, que es el único del interior en la rama damas en conquistarlo.