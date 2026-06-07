7 de junio de 2026 - 19:36

Alexander Zverev hace historia en Roland Garros y es el nuevo rey de la tierra batida

El jugador de tenis de Alemania, segunda raqueta del mundo, venció en cinco sets a Flavio Cobolli y alcanzó la gloria en Roland Garros

En la gran final del torneo abierto de tenis de Francia, Roland Garros 2026, Alexander Zverev venció a Flavio Cobolli, por 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 (5) y 6/1 luego de cuatro horas y 16 minutos de juego y de esta forma cumplió su sueño de ganar su primer “Major”.

En la gran final del torneo abierto de tenis de Francia, Roland Garros 2026, Alexander Zverev venció a Flavio Cobolli, por 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 (5) y 6/1 luego de cuatro horas y 16 minutos de juego y de esta forma cumplió su sueño de ganar su primer “Major”.

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El jugador de tenis de Alemania Alexander Zverev se impuso a Flavio Cobolli de Italia, por 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 (5) y 6/1 luego de cuatro horas y 16 minutos de juego y ganó el Abierto de Francia: Roland Garros.

El jugador de tenis de Alemania Alexander Zverev se impuso a Flavio Cobolli de Italia, por 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 (5) y 6/1 luego de cuatro horas y 16 minutos de juego y ganó el Abierto de Francia: Roland Garros.

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En la gran final del torneo abierto de tenis de Francia, Roland Garros, el jugador de tenis de Alemania Alexander Zverev triunfó ante el italiano Flavio Cobolli, por 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 (5) y 6/1 luego de cuatro horas y 16 minutos de juego y de esta forma cumplió su sueño de ganar un “Major”.

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Alexander Zverev
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Roland Garros. El alemán Alexander Zverev levanta la copa y culmina un torneo maravilloso. En un tarde primaveral parisina ganó su primer Grand Slam en su carrera

¿Cómo fue el partido final en Roland Garros?

El primer set fue un monólogo por parte de Zverev, quien pasó por arriba a un Cobolli que se mostró muy nervioso en su primera final de Grand Slam. Así fue como el alemán le quebró el servicio en tres ocasiones para conseguir un contundente 6-1.

Ya en la segunda manga, Cobolli empezó a jugar más suelto y no solo pudo mantenerse en partido, sino que en el séptimo game consiguió una ruptura clave sobre el servicio de su oponente, para después mantener sus turnos de saque y así igualar el encuentro.

En el tercer set hubo mucha paridad a lo largo de todos los games. Incluso Cobolli tuvo la oportunidad para quebrar y pasar al frente, pero Zverev defendió muy bien dichas oportunidades.

Finalmente, el alemán se quedó con dicho set por 6-4, gracias al quiebre que consiguió en el décimo game.

Lejos de darse por vencido, Cobolli salió muy decidido al cuarto parcial y rápidamente quebró para pasar al frente 2-0 y hasta llegó a sacar para set. Sin embargo, Zverev logró reponerse para forzar un tie-break. En la “muerte súbita”, el italiano tuvo mejor pulso para conseguir un apretado 7-5.

En el quinto y último set, Cobolli sintió la presión del momento que atravesaba, situación que fue aprovechada por Zverev, que rápidamente quebró dos veces seguidas para ponerse 4-0.

Pese a que el italiano opuso resistencia en los últimos games e intentó recortar distancias, Zverev mantuvo sus últimos turnos de saque y obtuvo una nueva ruptura en el séptimo juego para finalmente quedarse con la victoria y el primer título de Grand Slam de su carrera a los 29 años.

Por fin un "Major" para Alexander Zverev

La de esta domingo fue la cuarta final en un “Major” para el jugador alemán, que ya había caído en las definiciones del US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025.

Gracias a este título, Zverev llegó a los 7305 puntos en el ranking ATP y le recorta distancias al español Carlos Alcaraz, que actualmente se ubica segundo.

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