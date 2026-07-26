26 de julio de 2026 - 09:28

La Fórmula 1 modificó el calendario y confirmó el regreso de un circuito histórico para reemplazar a Bahréin

Aunque la carrera se disputará en el trazado de Sepang, Bahréin cubrirá la mayor parte de los costos operativos para mantener su nombre en el Gran Premio.

La última carrera oficial del Gran Premio de Fórmula 1 en Malasia se disputó el 1 de octubre de 2017 en el Circuito Internacional de Sepang.

La última carrera oficial del Gran Premio de Fórmula 1 en Malasia se disputó el 1 de octubre de 2017 en el Circuito Internacional de Sepang.

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Por Nicolás Salas

La Fórmula 1 y la FIA confirmaron que el Gran Premio de Bahréin, cancelado por las hostilidades entre Irán y Estados Unidos, se disputará finalmente en el circuito de Sepang, Malasia, del 2 al 4 de octubre. El acuerdo busca preservar el calendario ante la imposibilidad de competir en el Golfo.

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El presidente de la categoría, Stefano Domenicalli, descartó la opción de correr en la sede original tras el relanzamiento de las operaciones militares en la región. Esta modificación reduce el calendario de 24 a 23 carreras, ya que el Gran Premio de Arabia Saudita en Yeda también fue anulado definitivamente.

Sepang reemplaza a Bahréin bajo un acuerdo de financiamiento extraordinario

La prueba llevará el nombre oficial de “Gulf Air Grand Prix de Bahréin en Malasia”. El reino del Golfo cubrirá gran parte de los gastos derivados de la organización tardía en ese trazado, según precisó la F1. Sepang, que albergó 19 Grandes Premios entre 1999 y 2017, vuelve así al centro de la escena.

La inestabilidad militar mantiene en revisión las últimas carreras: Qatar y Abu Dabi. Previstas para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, ambas citas podrían ser canceladas o sustituidas por una doble jornada en Las Vegas o un cierre de temporada en Europa. La decisión se adoptará entre septiembre y octubre.

El conflicto presiona también al Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC), cuyas pruebas finales en Qatar y Bahréin serían reemplazadas próximamente por carreras en Europa. En motociclismo, el Gran Premio de MotoGP de Qatar afronta riesgo de anulación, mientras que el Rally de Arabia Saudita figura entre los eventos amenazados por la crisis.

Circuito de Sepang en Malasia.

Circuito de Sepang en Malasia.

Actualmente, la categoría se encuentra disputando el Gran Premio de Hungría, donde el piloto argentino Franco Colapinto busca avanzar a la zona de puntos tras largar en la decimotercera posición. Mientras tanto, la diplomacia intenta retomar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán para estabilizar el estrecho de Ormuz.

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