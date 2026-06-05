Zeballos y Granollers juntos son dinamita en Roland Garros

A un paso de su tercer Grand Slam quedó Horacio Zeballos, quien se clasificó junto a su pareja de dobles, el español Marcel Granollers, para disputar la final del Abierto de Roland Garros , precisamente su primer título en esa categoría, que obtuvo hace un año en el polvo de ladrillo de París.

La dupla hispano-argentina derrotó a los italianos Simone Bolleli y Andrea Vavassori en dos sets, por 7-6 (7-4) y 6-4, en la segunda semifinal del Abierto francés, que se extendió por una hora y 55 minutos.

Zeballos-Granollers, campeones en 2025 y máximos favoritos al título este año en Roland Garros, irán por el bicampeonato este domingo ante el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, segundos preclasificados, quienes vienen de ganarle a los locales Quentin Halys y Pierre-Hugues Herbert el jueves por 6-3 y 6-4.

En su camino a la final, el argentino y el español fueron dejando en el camino al húngaro Marton Fucsovics y el estadounidense Marcos Giron en primera ronda, por 6-3 y 6-2; al neerlandés Bart Stevens y el norteamericano Vasil Kirkov en segunda ronda, por 6-3 y 6-4; y a la dupla austríaca integrada por Lucas Miedler y Alexander Erler, por 6-4, 1-1 y retiro por problemas físicos, en octavos de final.

Luego, vencieron al monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin, por 6-3 y 6-4, en cuartos de final y este viernes despacharon a los italianos Bolelli-Vavassori en semifinales.

De esta manera, a sus 41 años, Zeballos tendrá la chance de conquistar su tercer torneo de Grand Slam, luego de haberse convertido el año pasado en el primer argentino en ganar un certamen de esa categoría en el dobles de Roland Garros y luego ganar en septiembre de 2025 su segundo título en el US Open.

Juntos son dinamita en la arcilla

El sábado 7 de junio de 2025 no será un día más en las vidas de Horacio Zeballos y Marcel Granollers. La dupla hispanoargentina logró consagrarse campeona en Roland Garros, sobre el polvo de ladrillo de la cancha principal, Philippe Chatrier, al vencer a la pareja británica Neal Skupski y Joe Salisbury con parciales de 6-0, 6-7(5) y 7-5.

La frutilla del postre a una inmejorable carrera de tenis se la pusieron el argentino y el español. Tras haber caído en las finales del US Open 2019 y de Wimbledon en 2021 y 2023, no bajaron los brazos ni se dieron por rendidos. Siguieron trabajando para conseguir su objetivo y, en Roland Garros, eran conscientes de que quizás era una de sus últimas oportunidades para adueñarse por primera vez del título major en sus carreras.

Zeballos, jugador de la Selección Argentina YPF de Copa Davis, se convirtió en el primer tenista albiceleste en la categoría dobles masculinos en levantar el título en Bois de Boulogne. Hasta ese entonces, el único argentino que disputó la final del Abierto francés había sido Eduardo Schwank en la temporada 2011.

Zeballos, de 40 años, y Granollers, de 39, llevan más de cinco temporadas juntos. Desde que comenzaron a compartir cancha en 2019, construyeron una sociedad que combina experiencia, entendimiento táctico y una extraordinaria regularidad en los torneos grandes que pudieron dejar su marca al ganar el título de los Mosqueteros.