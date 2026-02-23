Lavalle coronó a Micaela Canselmo, de La Pega, en la última vendimia departamental de 2026

Lavalle coronó la noche del domingo a Micaela Canselmo (20), representante de La Pega como su nueva reina de la Vendimia 2026 tras el espectáculo “90 Cosechas de Historias”. Con ello celebró la última fiesta departamental y ya han sido electas las 18 soberanas que representarán a sus vecinos el próximo 7 de marzo en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La celebración lavallina se llevó a cabo luego de que debiera reprogramarse por las inclemencias de tiempo que complicaron su realización el sábado. Así, la Muncipalidad la trasladó para el domingo a las 20. Se llevó a cabo en el mismo lugar en el que se había planificado: el predio verde del Polideportivo Municipal, en el que se reunieron los vecinos para celebrar la cosecha.

En el marco del clima festivo que acompaña este festejo tan identitario para Mendoza, fue coronada como virreina Tania Ivón Astudillo Torres (21), de Gustavo André . Son las sucesoras de Victoria Herrera, reina 2025 y su virreina, Ayelén Siliprandi, de quienes recibieron los atributos en medio de un ambiente de mucha emoción.

Se trató del segundo cambio de fecha del festejo. Lo cierto es que en el calendario oficial de la provincia, figuraba originalmente para el 17 de enero pero luego se trasladó para hacerla más cerca de la Bendición de los Frutos provincial que por primera vez se celebrará en este departamento.

La entrada fue libre y gratuita para un público dispuesto a ser parte activa y fundamental de la popular celebración. El fervor de las hinchadas de los diferentes distritos que apoyaron a sus candidatas le dio el color y la tónica tan típica de este festejo.

La elección de reina y virreina se realizó con los votos del público según la terminación de DNI que resultó de un sorteo con un bolillero que favoreció a los números 3 y 1 y se hizo antes del inicio. Pudieron votar personas mayores de 16 años que acreditaron con DNI físico su domicilio en el departamento. Para hacerlo efectivo se habían ubicado puntos de votación en distintos lugares del predio, a la derecha e izquierda del escenario.

Unos minutos después de las 20.30 se realizó la Bendición de los Frutos departamental de la que participaron referentes religiosos y soberanas. Luego, en la antesala del espectáculo, el escenario se llenó de folclore de la mano de talleres culturales del departamento.

La elección de la reina

Se trató de una elección “peleada”. Tuvo una tendencia de preferencias desde el inicio que estuvieron repartidas entre varias candidatas: en particular Jocolí, Jocolí Viejo y Tres de Mayo. Pero con el correr del escrutinio se fueron sumando votos para otros distritos lo que hizo difícil anticipar el desenlace si no se estaba siguiendo voto a voto.

De hecho la diferencia entre la reina y la virreina fue de sólo dos votos. Micaela obtuvo 48 votos mientras que Tania logró 46. En tercer lugar, y considerada primera princesa, con 34 votos fue electa la representante de Tres de Mayo, Micaela Belén Serralta (24).

La nueva soberana departamental cursa el 2° año en la Licenciatura en Fonoaudiología mientras que la virreina cursa la Tecnicatura Superior en Anestesiología.

El espectáculo de la Vendimia de Lavalle

El espectáculo artístico estuvo dirigido por Moisés Moral y se extendió por una hora, desde las 21.45. Tuvo 147 artistas en escena en una puesta que, como toda la edición de la Vendimia 2026, ha apuntado a recuperar la historia del pueblo mendocino y en este caso lavallino, de la fiesta y el valor identitario que esta tiene.

Vendimia de Lavalle MICAELA_TRES MAYO Vendimia de Lavalle: Micaela Belén Serralta, de Tres de Mayo, fue coronada como primera princesa

La historia comenzó con un aniversario: nueve décadas de trabajo, esfuerzo y cosechas encarnadas en la celebración de los 90 años de la simbólica Finca “La Esperanza”.

El guión propuso un viaje por el recuerdo de la vendimia local en el que se hizo fuerte hincapié en la identidad lavallina. Se puso en relieve el valor del trabajo, el esfuerzo, la fe, la esperanza, la familia y la comunidad pero también la memoria y el agradecimiento por la cosecha. En ese marco, fue particularmente relevante el homenaje a la herencia Huarpe y su aporte sustancial como los primeros hacedores de acequias para irrigar la cosecha. Además de la vid, se destacó la producción local como los melones y la miel.

Todo en un espectáculo plagado de color, con música en vivo, en la que se destacó el folclore y con fuerte apuesta a lo sensorial.

El protagonista fue Don Ernesto en su camioneta cargada de damajuanas, trajo el vino que resguardaba memoria, raíces, la esencia de la comunidad, de la familia y las mujeres lavallias. En definitiva, cada vino representó un valor profundo de Lavalle como el esfuerzo, la historia ancestral, el trabajo y la energía jóven asociada al progreso.

El hallazgo del vino de 1936, la primera cosecha de la finca, coincide justamente con la primera fiesta de la vendimia provincial.

Un año con Lavalle como protagonista

Este año es especial para el departamento ya que Lavalle será anfitriona por primera vez del Paseo Federal y la Bendición de los Frutos provincial, eventos que inaugurarán las actividades de la Vendimia Central. El primero se llevará a cabo del 23 al 27 de febrero, en el predio donde se realizó la vendimia , mientras que la Bendición será ese último día en el mismo lugar.

Lavalle organizó además una serie de festivales que le dieron contexto a los eventos vendimiales locales durante todo el verano. El sábado 15 y domingo 16 de noviembre fue el Festival de Jocolí “Portal de Mendoza”. Luego, el sábado 10 y domingo 11 de enero se realizó el Festival del Melón y la Sandía. En tanto, el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo se hará el Festival del Cosechador, como marco de la Bendición de los Frutos.

Tras la elección hubo una peña vendimial mientras que además, en el marco de la fiesta hubo una amplia oferta gastronómica que fue una tentadora invitación para los asistentes y ¿por qué no? parte del folklore como alternativa a las tradicionales heladeritas. También hubo feria de emprendimientos y artesanos.