Sorpresas en la Vendimia 2026: juegos con agua en la fuente, una banda "tapada" y más

A solo dos semanas del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 , que será histórica al tratarse de la edición 90 de la celebración, el teatro griego y los detalles más específicos van tomando forma . El sábado 7 de marzo, con la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa” , Mendoza vivirá una de sus noches de mayor esplendor en el teatro ubicado en el corazón de los cerros de la Ciudad de Mendoza.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, recorrió durante la mañana de este viernes los distintos rincones y repasó las obras que están en ejecución en el emblemático Teatro Griego Frank Romero Day , escenario tradicional de la Vendimia.

Además, Gareca brindó algunos detalles sobre las novedades que tendrá la edición 2026 de la Vendimia , el anclaje con los 90 años y algunas sorpresas. Entre estas últimas se destaca el regreso de "juegos escénicos" con el agua de la fuente en la trama del acto central y la presencia de una banda "sorpresa" en las repeticiones del lunes 9 y martes 10 de marzo .

Vendimia 2026: juegos con agua en la fuente y una banda "tapada", algunas de las sorpresas para la 90° fiesta

"Creo que los productores también habían previsto el día lunes o martes agregar una suerte sorpresa, otra banda más que estará. Se trata de una banda nacional, del mismo género que está programado. El criterio este año ha sido folklore, cumbia y cuarteto, así que en ese sentido seguramente va a ir la propuesta ", adelantó Gareca.

Mientras recorría el teatro griego y sus trabajos en ejecución, Gareca resaló que -un año más- las cajas lumínicas volverán a ser grandes protagonistas en el escenario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Teatro griego 6 Vendimia 2026: juegos con agua en la fuente y una banda "tapada", algunas de las sorpresas para la 90° fiesta Daniel Caballero / Los Andes

"Hoy colgamos las cajas y el lunes se va a colgar el sonido y la iluminación. Hay más de 700 metros de cajas lumínicas, que es el sentido de lo patrimonial que rescatamos en esta fiesta de los 90 años. Se trata de un recurso escénico que comenzó en 1971", resumió el funcionario, dejando en evidencia el profundo vínculo visual, estético y técnico de estos componentes en toda la historia de la Vendimia.

Además, confirmó entre las novedades el regreso de la intervención en la fuente del teatro, espacio que históricamente ha albergado momentos icónicos del espectáculo. Según adelantó Gareca, este año volverá el juego escénico con el agua, con una propuesta renovada que promete generar impacto visual y simbólico.

Teatro griego 4 Vendimia 2026: juegos con agua en la fuente y una banda "tapada", algunas de las sorpresas para la 90° fiesta Daniel Caballero / Los Andes

Y, aunque prefirió mantener los detalles bajo reserva, anticipó que se trata de una intervención significativa dentro del guion.

La ubicación de los músicos y que ocurrió con los instrumentos robados

Otra de las definiciones artísticas tiene que ver con la disposición de los músicos en escena. Este año estarán situados en la parte superior del escenario, con un rol central dentro de la narrativa visual y sonora del espectáculo.

Con ello se apunta a reforzar la misma tendencia que se ha consolidado en las últimas vendimias y que consiste en otorgar a la música un protagonismo escénico.

Teatro griego 2 Vendimia 2026: juegos con agua en la fuente y una banda "tapada", algunas de las sorpresas para la 90° fiesta Daniel Caballero ( Los Andes

Gareca también se refirió al robo de instrumentos y computadoras en el Espacio Cultural Julio Le Parc, advertido el miércoles pasado y en el sitio donde ensayan músicos y técnicos del espectáculo. Un acordeón a piano y equipos informáticos fueron parte del botín que se llevaron los amigos de lo ajeno.

"Todos los instrumentos que utilizan los músicos son provistos por el Gobierno de Mendoza, hay una licitación, hay una empresa que ganó y, entre las condiciones, están previstas estas situaciones. Entonces la empresa reemplaza todos los elementos robados", resaltó Gareca.

Además, el subsecretario de Cultura confirmó que se hizo la denuncia por el hecho y resaltó que no se perdió ningún día de ensayo.

Los históricos cerros y las obras generales en los accesos

Entre tantos rasgos y componentes distintivos de la Vendimia, uno de ellos está dado por los cerros que envuelven al Frank Romero Day. La simbiosis entre el teatro griego y el paisaje marcan el pulso de la fiesta; no solo desde lo paisajístico, sino también con aquellos mendocinos y turistas que se acercan desde temprano para ver -y vivir- la Fiesta desde este escenario natural,

Teatro griego 3 Vendimia 2026: juegos con agua en la fuente y una banda "tapada", algunas de las sorpresas para la 90° fiesta Daniel Caballero / Los Andes

Por ello mismo es que los trabajos que están en marcha también incluyen limpieza en el lugar y mejoras en todos los accesos, no únicamente a aquellos al teatro griego.

"El trabajo no se hace solamente en el escenario. Hay un trabajo en todos los accesos, las rotondas que están en el Parque, la subida al viejo zoológico y demás. Todo el entorno del teatro griego tiene una mejora considerable, la verdad es que este cambio que se ha hecho es notorio, y siempre estamos tratando de mejorar los accesos", resaltó Gareca.

Sorpresas musicales y sin noticias de los locutores por anunciar

El line-up artístico de la edición 2026 de la Fiesta de la Vendimia ya tiene nombres confirmados, pero aún quedan anuncios pendientes. Entre ellos, la identidad de los locutores que tendrán a su cargo la animación del acto central y sus repeticiones, así como la confirmación de una nueva banda nacional sorpresa que podría sumarse a las repeticiones del lunes o martes.