Vendimia 2026: la máxima referente en danza y cultura de la UNESCO vendrá a Mendoza a vivir la fiesta

La Fiesta Nacional de la Vendimia es un tesoro cultural, histórico y también patrimonial para Mendoza y su historia . ¡Y ni hablar de lo que representará la edición 2026 con el 90 aniversario de la celebración! Quizás por esto es de sorprender que la UNESCO (rama de la ONU orientada a la Educación, la Ciencia y la Cultura) haya decidido decir "presente" en las celebraciones de este año .

En concreto, será la presidenta del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO , Andrea Martin quien llegará a Mendoza durante la semana de la Fiesta Nacional de la Vendimia . Entre otras actividades con las que se empapará de Vendimia, la referente cultural internacional y será jurado de la nueva edición de la Expo Maquetas , un evento organizado por la Escuela de Vendimia Chakaymanta y que tendrá lugar el domingo 1 de marzo en el teatro Pulgarcito (Parque General San Martin).

La presencia durante la semana de la Fiesta de la Vendimia 2026 de la presidenta del Consejo Internacional de la Danza (CID) UNESCO en Argentina es una señal de la trascendencia cultural de la fiesta máxima de los mendocinos a nivel internacional

El CID UNESCO es la principal organización internacional dedicada exclusivamente a la danza en todas sus formas. Fue fundado en 1973, en la sede de la UNESCO (París) y reúne a profesionales, instituciones y organizaciones de más de 170 países, lo que lo convierte en un foro mundial de la danza .

Funciona como una ONG internacional, sin fines de lucro y no comercial, reconocida por la UNESCO como organismo consultivo en el ámbito de la danza. Su misión, en tanto, es promover la danza como arte, educación y patrimonio cultural , fomentando el intercambio entre artistas, docentes, investigadores e instituciones de todo el mundo.

A nivel mundial, el CID UNESCO impulsa congresos, programas educativos, certificaciones internacionales de estudios de danza y acciones culturales que fortalecen el desarrollo profesional de bailarines, docentes y coreógrafos en todos los continentes.

Jurado de un concurso de maquetas y otras actividades en agenda

El CID es la única organización mundial oficial para todas las formas de danza. Andrea Martin, su máxima autoridad en el país, estará en Mendoza para desempeñarse como jurado de la Expo Maquetas y también aprovechará la visita para conocer de cerca la metodología, la historia y el talento de los alumnos de la Escuela de Vendimia Chakaymanta.

Además, en su agenda de actividades culturales y turísticas se destacan distintas participaciones y eventos para conocer desde adentro la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Qué es Expo Maquetas, la muestra en miniatura de todos los tesoros de Vendimia

La Expo Maquetas es una muestra detallada de los carros alegóricos que engalanaron las ediciones históricas de los actos centrales, el Carrusel y la Vía Blanca de la Vendimia. Lejos de ser una exhibición estática, la actividad -organizada junto a la Subsecretaria de Cultura de Mendoza- busca visibilizar el trabajo creativo anual de los alumnos de la Escuela de Vendimia Chakaymanta, a través de intervenciones artísticas en vivo, permitiendo que el público aprecie el proceso creativo de manera integral.

Gentileza

“Quienes se acerquen podrán ver representaciones de la cosecha, la elaboración del vino y la industria vitivinícola. Es, ante todo, un homenaje a los artistas y especialmente a los bailarines folclóricos, quienes siempre han sido el pilar de nuestra fiesta máxima”, resumió el director de Chakaymanta, Sergio Magallanes.

Además de la presidenta del CID de la UNESCO, el jurado de la Expo Maquetas estará integrado por referentes de la Federación Gaucha de Mendoza, el Centro Cultural Raíces, y ex directores de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El premio a la mejor maqueta, en tanto, será de 200.000 pesos.

Además, la jornada se completará con un encuentro de danza y música en vivo de la mano del reconocido artista Ezequiel Gallardo.