Santa Rosa eligió a su reina y el honor recayó en Malena Agustina Demateis.

Malena Agustina Demateis fue electa reina departamental de la Vendimia de Santa Rosa , imponiéndose en las preferencias del público sobre Paula Belén Salomón , quien fue coronada Virreina, y Melanie Ramírez, que resultó electa reina del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco .

La celebración se realizó este 14 de febrero en el Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, en el marco de la Vendimia Santa Rosa 2026 y de los 90 años de la fiesta departamental.

La noche transcurrió sin complicaciones climáticas. Durante la tarde, una tormenta con caída de granizo afectó el área santarrosina de Ñacuñán, pero al momento del acto central no se registraron precipitaciones. El público acompañó el desarrollo del espectáculo y la elección.

El guión de esta edición llevó por nombre “Vigías del origen”. La propuesta recorrió la historia y la identidad de Santa Rosa a través de figuras simbólicas que representaron la memoria viva de la comunidad. En el escenario se evocaron las raíces del departamento, el legado de los antepasados y el papel de la Casa Ventura Segura como referencia histórica y cultural. La puesta hizo eje en la llegada del tren, las migraciones internas y externas y el encuentro de culturas que dieron forma al perfil local.

El relato también incluyó el trabajo del viñatero, la fe y la presencia de la Virgen de la Carrodilla como referencia espiritual. Pasado y presente se articularon en una narración que buscó vincular la producción vitivinícola con la identidad departamental. La celebración se inscribió en el calendario vendimial de Mendoza y renovó la representación de Santa Rosa de cara a la próxima elección provincial.

La candidata Nº1 fue Paula Belén Salomón, de 20 años, que resultó virreina. Estudia el Profesorado de Educación Física y terminó de cursar cuarto año. Ha realizado cursos vinculados a pilates y disciplina performática y desde los 15 años desarrolla un emprendimiento propio en el rubro estética. Representó al Club Dr. Eliseo Ortiz de Las Catitas.

La candidata Nº2 fue Malena Agustina Demateis, de 23 años, que fue coronada reina de la Vendimia. Terminó de cursar la Licenciatura en Enología. Entre sus actividades habituales mencionó el tiempo compartido con familiares y amigos y las visitas a bodegas. Representó al Club Social y Deportivo California del Este de La Dormida.

La candidata Nº3 fue Melanie Ramírez, de 19 años que resultó electa reina del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco.. Cursa el segundo año de la Diplomatura en Educación Especial e Inclusión. Entre sus intereses señaló los viajes en familia y el cuidado de su hogar. Representó al Club Juventud Unida de El Ramblón.

Tras la proclamación y coronación, la agenda continuó con la primera velada de la 44ª edición del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco, que se extenderá durante tres noches . El festival forma parte del calendario cultural del departamento y tiene su origen en 1973.

La iniciativa fue impulsada por el médico rural cordobés Eduardo Alejandro Simondi, quien se desempeñaba en la zona. El objetivo fue recaudar fondos para los centros de salud del departamento y cubrir necesidades sanitarias de La Dormida. El nombre del festival combinó dos elementos asociados a la identidad local: el damasco, como producción característica de la región, y la cueca como expresión musical difundida en el territorio.

Según registros históricos y testimonios de sus organizadores, la organización comenzó en septiembre de 1973. La primera edición se realizó en enero de 1974 en el patio de una escuela y con un escenario de estructura simple. La comunidad participó en la preparación y logística. Simondi viajó a provincias vecinas para promocionar la propuesta y entregar invitaciones a autoridades.

En la primera noche se vendieron 3.500 entradas. En la jornada de cierre, cuando estaba prevista la presentación de Ramona Galarza, se registró una tormenta, aunque se vendieron 2.500 entradas. Entre los asistentes estuvieron el entonces gobernador de Mendoza, Alberto Martínez Vaca; el vicegobernador Carlos Mendoza; y ministros provinciales.

Con lo recaudado se adquirió equipamiento médico, entre ellos un equipo de Rayos X y elementos para una sala de odontología. En aquella primera edición actuaron Los del Suquía, Antonio Tormo, Los Chalchaleros, Ramona Galarza y el Chacho Santa Cruz, entre otros. En declaraciones realizadas años después, Simondi recordó: “Sin tener un peso, me arriesgué y contratamos a Los del Suquía, a Los Chalchaleros, al Chacho Santa Cruz, a Ramona Galarza y hasta Antonio Tormo, que estaba prohibido desde el año 53 y que no podía cantar ni en el baño”.

A 44 ediciones de aquel inicio, el festival mantiene su estructura de tres noches consecutivas y continúa vinculado a instituciones y organizaciones locales. La elección de la reina departamental y la realización del festival configuran un mismo fin de semana de actividades que combinan representación vendimial y programación artística.

Con la coronación de XXX como reina departamental, Santa Rosa definió su nueva representante para el ciclo vendimial 2026 y dio inicio a una nueva edición del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco, en un contexto que volvió a reunir a vecinos, instituciones y artistas en el Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura.