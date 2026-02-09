9 de febrero de 2026 - 10:15

Espectacular vuelco de un auto en un tramo de Ruta 7 entre La Dormida y Las Catitas

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes, a la altura del kilómetro 941. El vehículo terminó volcado sobre la banquina norte. No hubo personas heridas.

Espectacular vuelco en un tramo de Ruta 7 entre La Dormida y Las Catitas.

Espectacular vuelco en un tramo de Ruta 7 entre La Dormida y Las Catitas.

Por Enrique Pfaab

Un vuelco sin personas lesionadas se registró durante la mañana del lunes 9 de febrero sobre la Ruta Nacional 7, en el tramo comprendido entre La Dormida y Las Catitas, a la altura del kilómetro 941, en Santa Rosa.

El hecho ocurrió cerca de las 8.00 de este lunes, cuando un automóvil Chevrolet Agile de color gris circulaba de Este a Oeste por la traza nacional. Por motivos que se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y el vehículo terminó volcado sobre la lateral norte de la ruta, quedando finalmente apoyado sobre sus cuatro ruedas.

En el automóvil viajaban dos personas mayores de edad. El conductor contaba con la documentación personal y el seguro del vehículo en regla, sin signos de alcohol en sangre, mientras que la acompañante también fue asistida en el lugar. Tras las primeras verificaciones, se constató que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones.

En el operativo intervino personal de la Subcomisaría Las Catitas y de la Delegación Vial, quienes realizaron las tareas de control, las actuaciones correspondientes y el ordenamiento del sector para garantizar la seguridad vial tras el vuelco

