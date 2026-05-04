4 de mayo de 2026 - 09:52

Cuatro mujeres, entre ellas una anciana de 97 años, resultaron heridas tras un vuelo en Ruta 7

El accidente ocurrió de madrugada. La conductora perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre el cantero central. Todas las ocupantes sufrieron politraumatismo.

Vuelco en Ruta 7: cuatro mujeres heridas y hospitalizadas en Santa Rosa

Vuelco en Ruta 7: cuatro mujeres heridas y hospitalizadas en Santa Rosa

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un vuelco con cuatro mujeres heridas, que podría haber tenido consecuencias más graves aun, se produjo a las 4.10 de este lunes en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 969, en jurisdicción de Santa Rosa.

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El hecho involucró a un automóvil Fiat Siena gris, conducido por una joven de 23 años, quien circulaba de este a oeste. Por causas que se investigan, la conductora perdió el dominio del rodado, lo que provocó el vuelco sobre el cantero central.

En el vehículo viajaban otras tres mujeres de 60 años, 97 y también de 23. Tras el accidente personal de emergencias asistió a las ocupantes, que fueron diagnosticadas con politraumatismos.

El dosaje de alcohol practicado a la conductora arrojó resultado negativo (0,0 gramos por litro).

Todas las heridas fueron trasladadas al Hospital Perrupato para su atención.

En el lugar trabajó personal policial y tomó intervención la Oficina Fiscal de Santa Rosa, que inició actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

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